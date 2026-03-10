Ualá no ve ‘grandes riesgos’ para México en 2026 y ofrece acciones fraccionadas a sus clientes

Pese al entorno de incertidumbre y volatilidad por las tensiones geopolíticas y económicas, Ualá seguirá invirtiendo en el país por ser importante en su estrategia global; además no prevé que haya “grandes riesgos para México” en 2026 respecto de los del año pasado.

En ese sentido, anunció que lanzará “acciones fraccionadas” como parte de su propuesta de valor para los tres millones de clientes con los que ya cuenta y como parte de su estrategia de bancarización e inclusión financiera.

“Vamos a permitir a nuestros usuarios poder invertir en acciones de Estados Unidos y ETFs desde 20 pesos, 100 por ciento en pesos, 24/7, sin ninguna comisión asociada para todos nuestros clientes. Creemos que es parte de nuestro compromiso con el sistema financiero, con la inclusión financiera, pero también con la educación financiera”, indicó Andrés Rodríguez Ledermann, director general de Ualá México, en conferencia de prensa.

El directivo señaló que ve oportunidades en México porque gran parte de la población necesita bancarizarse y formalizarse, aunque todavía existen barreras que no permiten avanzar.

“Todas las personas deberían tener acceso a todos los productos, de acuerdo a su perfil de riesgo decidir en qué quieren invertir y en qué no, pero todos deberían tener acceso y nosotros velamos por eso . Siempre es bajar las barreras de entrada en los productos financieros y esto responde a seguir bajando barreras de entrada”, añadió.

Destacó que, el hecho de que las personas usuarias puedan invertir en acciones con un mínimo de 20 pesos es una ventaja que permitirá que más personas tengan acceso al mercado .

Afirmó que, actualmente, el 9.0 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene una cuenta de inversión , pero no necesariamente la usa debido a que “las barreras de entrada son complejas y operar es difícil”.

“Aquí nosotros bajamos muchísimo las barreras de entrada. Primero no se pagan comisiones y los montos mínimos son muy bajos y con eso puedes acceder a comprar acciones de Estados Unidos, de cualquier empresa que quieras, Nvidia, Apple, Starbucks, lo que sea y también la capacidad de comprar ETF”, indicó el directivo.

