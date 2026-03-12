Renueva CSP acuerdo con gasolineros; Magna se queda en 23.99

El límite al precio del litro de gasolina se mantendrá por medio año más, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y líderes del sector acordaron renovar el convenio para que el costo de este energético no rebase los 24 pesos, en un complejo entorno como el conflicto en Medio Oriente y que ha generado grandes presiones a los costos del petróleo.

La funcionaria destacó que en el acuerdo con la iniciativa privada participaron 96 por ciento de las estaciones de servicio, las cuales mantendrán los precios dentro de los parámetros adecuados para la operación.

El Dato: El acuerdo entre el Gobierno y la Onexpo se firmó el 27 de febrero del 2025, en ese momento se buscaba contener la inflación e inicialmente era por seis meses.

Ayer por la tarde, empresarios gasolineros acudieron a Palacio Nacional para ratificar esta iniciativa que arrancó en febrero del año pasado y de la cual la Presidenta Sheinbaum destacó es en beneficio y protección de la economía de los mexicanos.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con 96 por ciento de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, afirmó.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, describió esta acción como un “esfuerzo conjunto” con el que, dijo, “se confirma que la energía debe estar siempre al servicio del pueblo de México”.

Al término de la reunión, que se extendió por menos de una hora, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, recordó que este acuerdo abarca solamente a la gasolina magna, mientras que en el caso de la gasolina premium, ésta no se “topa”, ya que el mercado es reducido.

El presidente de la Onexpo, Félix Robelo, comentó que en la reunión con autoridades se les aseguró que se cuentan con los esquemas para mantener los apoyos en medio de la situación global.

“Se renovó el acuerdo que se tiene con el sector gasolinero. Como ustedes saben, cumple un año en el mes de febrero y hoy se firma el acuerdo por otros seis meses para estabilizar el precio de la gasolina… Existen los mecanismos para poder sostener y aguantar las presiones que ha habido a nivel mundial con el precio del petróleo”, declaró.

El directivo aseguró que confía en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicará de manera responsable los estímulos fiscales.

“Los mecanismos que el Gobierno federal pueden aplicar están disponibles, nos lo acaba de confirmar la señora Presidenta y creo que el diálogo que hemos tenido con las diferentes instituciones para estirar el acuerdo, sobre todo con la Secretaría de Energía”, declaró.

Abel Mier, de Grupo Synergo, afirmó que como empresarios se encuentran en condiciones de mantener el precio límite con los apoyos de Pemex y el Gobierno, y confirmó que se mantendrán los mismos mecanismos que se han implementado.