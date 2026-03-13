Cámaras de comercio se alistan ante revisión del T-MEC

Diversas cámaras de comercio del país anunciaron estar listas para trabajar de manera coordinada ante el inicio de la revisión del Tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canada (T-MEC), que sucederá este lunes 16 de marzo.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), compartió en un comunicado que cuenta con plena disposición para acompañar los esfuerzos encabezados por el Gobierno de México, encauzados por la Secretaría de Economía (SE), ante el inicio de diálogos sobre el tratado comercial trilateral.

En específico, la Confederación instaló previamente mesas de trabajo con representantes del sector automotriz , acero, aluminio, farmacéutico y de minerales críticos, para recabar y aportar información técnica que fortalezca el posicionamiento de México en el desarrollo de negociaciones comerciales.

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Por su parte, la cámara de comercio AmCham/México, que aglutina más de mil 500 empresas nacionales e internacionales, refirió que ha entregado recomendaciones técnicas tanto a la SE como a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USRT), que integra la visión de 24 sectores productivos que representa.

Afirmó que la revisiones del T-MEC “deben verse como una oportunidad para que el mecanismo esté actualizado a las necesidades de las tres economías, y elevar la competitividad trilateral”.

La AmCham/México señaló que la preservación de este tratado comercial trilateral significa fortalecer la zona norteamericana para tener la capacidad de competencia ante otras regiones económicas, “la región ofrece escala, certidumbre regulatoria y resiliencia en cadenas de suministro, atributos clave para competir frente a Asia y Europa y sostener crecimiento de largo plazo”.

Este lunes 16 de marzo inicia la revisión formal del T-MEC, cuyo resultado más relevante se encuentra su extensión por otros 16 años, hacia el 2042, o comienza un periodo de revisiones anuales; de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en informe presentado el lunes anterior, 84 por ciento de los sectores consultados está a favor de la continuación de tratado trilateral.

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MSL