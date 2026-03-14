Actividad industrial cae 1.1% en enero

El subsector de bebidas y tabaco tuvo alza anual real de 1.8 por ciento.

La actividad industrial disminuyó 1.1 por ciento en enero en su comparación con diciembre de 2025, derivado de la baja de sus sectores internos como la minería, construcción y generación energética, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La baja de 1.1 por ciento a tasa mensual en el IMAI se explica por la contracción de sus componentes internos, ya que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, mostró una disminución de 1.9 por ciento en enero.

En cuanto a los sectores internos de la actividad industrial correspondientes a la minería, construcción e industrias manufactureras, éstos tuvieron una baja de 1.1 por ciento en enero, respectivamente.

Sobre su comparativa anual, el IMAI da cuenta de una disminución de 0.1 por ciento durante el primer mes de este año.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, indicó que la caída de la actividad industrial durante el primer mes de este año es una señal negativa del crecimiento económico, ya que confirma la debilidad en la producción de la construcción y la industria manufacturera.