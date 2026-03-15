Este es el precio del dólar HOY domingo 15 de marzo de 2026

Este es el precio del dólar HOY domingo 15 de marzo.

El peso mexicano ha sufrido los efectos del impacto económico provocado por la crisis de Medio Oriente, de forma que ha perdido valor frente al dólar.

De esta forma, este domingo 15 de marzo la moneda nacional se cotiza en 17.74 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 11 de marzo en 17.75 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.6543 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.5037 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este domingo 15 de marzo:

Afirme: 16.60 a la compra – 18.10 a la venta

Banco Azteca: 17.10 a la compra – 18.29 a la venta

Banco de México, FIX del miércoles: 17.6543

Bank of America: 16.7785 a la compra – 18.7617 a la venta

Banorte: 16.45 a la compra – 18.05 a la venta

BBVA Bancomer: 16.83 a la compra – 17.96 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 17.70 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 17.2086 a la compra – 18.2236 a la venta

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FGR