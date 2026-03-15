Este es el precio del dólar HOY domingo 15 de marzo de 2026

El peso mexicano ha sufrido los efectos del impacto económico provocado por la crisis de Medio Oriente, de forma que ha perdido valor frente al dólar.
De esta forma, este domingo 15 de marzo la moneda nacional se cotiza en 17.74 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 11 de marzo en 17.75 por cada divisa estadounidense.
Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.6543 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.5037 pesos por dólar.
Muere en accidente Diego Osuna, hijo del director General de BBVA México
Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?
En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este domingo 15 de marzo:
- Afirme: 16.60 a la compra – 18.10 a la venta
- Banco Azteca: 17.10 a la compra – 18.29 a la venta
- Banco de México, FIX del miércoles: 17.6543
- Bank of America: 16.7785 a la compra – 18.7617 a la venta
- Banorte: 16.45 a la compra – 18.05 a la venta
- BBVA Bancomer: 16.83 a la compra – 17.96 a la venta
- Grupo Financiero Multiva: 17.70 a la compra – N/A a la venta
- Intercam: 17.2086 a la compra – 18.2236 a la venta
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR