Canaco CDMX advierte afectaciones a MiPymes por paro de la CNTE

Maestros disidentes de la CNTE, ayer, durante la marcha hacia el Zócalo de la CDMX.

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) advirtió afectaciones a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) ante bloqueos de las zonas principales de la capital por el paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El paro se realizará del 18 al 20 de marzo e incluirá movilizaciones y cierre de vialidades en corredores como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico, ante un llamado sindical a nivel nacional por parte de integrantes de la CNTE.

Ante este contexto, la Canaco manifestó su preocupación por el impacto que las movilizaciones podrían generar en la operación de las MiPymes.

A nivel nacional, existen más de 6 millones de MiPymes que representan el 99.8 por ciento de las unidades económicas del país, de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y más de 400 mil se encuentran en la capital.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del comercio formal en la capital, enfrentan importantes retos en el contexto económico actual. El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral” detalló, la Cámara.

En este contexto, el presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, exhortó a los integrantes de la CNTE a que las manifestaciones se desarrollen con respeto a terceros y evitando afectaciones al sector productivo.

Además, pidió a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal a proporcionar mecanismos de diálogo efectivos que permitan atender las demandas de la organización sindical y garanticen el flujo de la movilidad, la seguridad y la actividad económica del país.

Cabe destacar que la movilización forma parte de una jornada de protestas para exigir atención por parte de las autoridades federales a las diversas demandas laborales y educativas.

Finalmente, la Canaco subrayó que las MiPymes constituyen la base del comercio formal en la capital, por lo que reiteró su llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la actividad económica de la ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL