Cierra petróleo a la baja; rompe racha de cuatro jornadas al alza

Con la contracción del precio de esta jornada, el Brent contabiliza aumento de 27.73 dólares por barril o 38.25 por ciento, desde el inicio del conflicto bélico entre EU e Irán.

Un día después que la Agencia Internacional de la Energía (IAE) anunciara la liberación “inmediata” de 400 millones de barriles de petróleo, además de la esperanza de una mejora en el tráfico en el estrecho de Ormuz, fue apreciable una disminución en los precios del crudo durante la tarde de este lunes, rompiendo una racha de cuatro jornadas consecutivas al alza.

Para los futuros a mayo en la mezcla Brent cotizaron a razón de 100.21 dólares por barril (dpb), lo que se traduce en una disminución de 3.55 por ciento respecto a su precio de 103.90 dpb del domingo 15 de marzo; por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) llegó a precios de 93.88 dpb, visibilizando una depreciación de 3.24 por ciento respecto a los 97.02 dpb cotizados el domingo.

“Los mercados parecen expresar un sentimiento de alivio (...) tras el paso exitoso de varios petroleros por el estrecho de Ormuz este fin de semana”, señalaron los analistas de Scotiabank.

Uno de ellos en particular acaparó la atención de los expertos. Se trata de un buque no iraní, con bandera paquistaní, que atravesó el domingo el corredor estratégico manteniendo encendido su sistema de rastreo, según los datos del portal especializado MarineTraffic.

Esto “permite suponer que ciertas cargas podrían beneficiarse de un derecho de paso negociado” con Irán, estima MarineTraffic.

En ese caso, parte de los barriles bloqueados en el golfo Pérsico podrían ser exportados. Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List, 77 buques han cruzado el estrecho de Ormuz entre el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, y el el pasado viernes 13 de marzo.

Pero la mayoría pertenece a la llamada flota fantasma, es decir, operan fuera de los circuitos tradicionales, en particular para transportar petróleo sujeto

a sanciones.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su llamado a los países dependientes del petróleo del Golfo a asegurar Ormuz, reprochando a algunos el “no querer implicarse”.

Afirmó que otras naciones se habían comprometido a sumarse a un esfuerzo por restablecer la seguridad de este punto de paso vital para el comercio de petróleo, pero sin decir cuáles.

Teniendo en cuenta las alternativas puestas en marcha por algunos productores, el bloqueo de Ormuz implica que alrededor del 10 por ciento de la oferta mundial es “incapaz de llegar a los mercados”, según los analistas de Eurasia Group.

Advierten de que incluso en caso de una rápida resolución de la situación, la reposición de las reservas liberadas al mercado para paliar los efectos de la crisis mantendrá los precios en un nivel más alto que antes de la guerra.