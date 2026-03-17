En el contexto global, México está en una excelente posición: Banco Azteca

A pesar de la incertidumbre por los cambios en el comercio internacional o los conflictos bélicos, México se encuentra en una posición de ventaja frente a otras naciones sólo por estar ligado a la economía “más fuerte del planeta”; es decir, el país se debe ver como protagonista y no como víctima y en ese sentido, Banco Azteca tiene confianza en seguir invirtiendo, destacó Tonatiuh Rodríguez, director general de la institución bancaria.

“Hay confianza plena, nosotros somos mexicanos, 100 por ciento mexicanos. Las decisiones se toman aquí. Las consecuencias de esas decisiones las vivimos nosotros. Aquí nacimos, aquí hacemos nuestra vida, aquí crecen nuestras familias, ¿y por qué? Porque confiamos en el país como personas y como institución. Creemos que hay un espacio importante para generar prosperidad y libertad”, indicó el directivo en entrevista con La Razón.

Las inversiones que se han realizado para la inclusión financiera de 23 millones de clientes, así como brindar una banca digital que ha sido la mejor calificada, son un ejemplo claro de la confianza que hay en el país, “nada sucedería en un entorno de desconfianza… Como mexicanos estamos dispuestos a contribuir, abonar al debate, pero nuestra primera responsabilidad es construir prosperidad”.

El Dato: La institución presentó su Fondo Azteca, esquema de inversión que busca destinar hasta 5 mil mdp para que más ciudadanos accedan al mercado de valores.

Aunque, dijo que es necesario que el Gobierno federal también haga “la tarea” de brindar seguridad física y jurídica porque los inversionistas necesitan tener garantías, “hoy tenemos una discusión como la reforma electoral, la gente está esperando a ver qué pasa… No quiere decir que no vaya a haber, pero es lógico que la gente se espere a ver el resultado”.

Y en ese sentido, ahondó en que el bajo crecimiento del país en 2025 tuvo relación con la incertidumbre, tanto interna como externa que provocó una pausa en las inversiones; en el plano internacional porque se cambió el paradigma de libre comercio a uno con mayores restricciones y costos, y en el país por los cambios constitucionales que se realizaron.

“Ahí tienes un elemento hacia el sector exportador que le advierte que sus inversiones tienen que ser más inteligentes, a pesar de que las exportaciones han seguido creciendo, no quiere decir que el comercio internacional se vaya a parar, ni que no vamos a tener esa conexión comercial con los Estados Unidos que hemos tenido; sin embargo, los empresarios, los inversionistas, están esperando a ver cuál es la definición”, agregó.

El Tip: El banco reafirmó su liderazgo al obtener por segundo año consecutivo el premio al “Banco más innovador” en los World Finance Innovation Awards 2025.

El directivo señaló que en un año de administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sí se han notado cambios significativos respecto del sexenio anterior, porque “tiene una visión de cómo hacer crecer al país”, en especial, con el Plan México, estrategia que busca la mejora de la infraestructura y que le da importancia a las empresas privadas para que sean partícipes de ese tipo de proyectos; además, el hecho de que se quiera la continuidad del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es señal de que se promueve el crecimiento económico.

“La administración tiene una visión de cómo hacer crecer el país, está el Plan México y me parece adecuado que el enfoque tenga que ver con infraestructura, que haya un espacio para la empresa privada en temas de energía… El tema de la seguridad como un elemento central es relevante y la insistencia en tener un acuerdo comercial favorable a los intereses de México y que sea suscribible por los Estado Unidos va en el sentido de que promueve el crecimiento”, apuntó.

Finalmente, añadió que Banco Azteca llega a la 89 Convención Bancaria con un 2025 “histórico” porque los niveles de capitalización y cumplimiento de los préstamos fueron sólidos, con un récord en las utilidades, consecuencia del crecimiento se alcanzó en el número de clientes, depósitos y de créditos.

“Hablando de lo importante, nos sentimos muy contentos porque cerramos hoy más que nunca siendo el banco de la mayor parte de los mexicanos. Tenemos casi 23 millones de clientes en el país… Nuestro crecimiento, por ejemplo, en la cartera de crédito fue de dos dígitos, con alrededor del 12 por ciento y en la captación de recursos fue alrededor del 8.0 por ciento. Banco Azteca está administrando alrededor de 240 mil millones de pesos en depósitos, la mayor parte de personas físicas”, indicó.

Añadió que el banco ha crecido porque es una institución que promueve la inclusión financiera, el hecho de tener sucursales con horarios de 12 horas y que se encuentren abiertas los siete días de la semana, es sinónimo de “acceso” para las personas. “Este es un esfuerzo y un ejercicio de inclusión. Puedes acceder a servicios, porque ya resolvimos el lugar, el horario, las instalaciones y las facilidades”.

Destacó que el sistema financiero debe trabajar más en lograr la inclusión financiera, porque más allá de que las personas tengan una cuenta bancaria, se debe promover que la tengan, la usen, depositen, ahorren y eso “sólo viene con la educación”, sin ella no hay inclusión.

“La inclusión financiera, que es lo que hemos hecho, nosotros somos un ejemplo de inclusión financiera, es un elemento de libertad. Porque una persona que tiene acceso a los servicios financieros formales, que aprende a usarlos de manera adecuada y que saca provecho de ella, es una persona que crece en mayor libertad que una que no la hace”, puntualizó.