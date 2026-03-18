Convención Bancaria impulsa criterios ASG

La 89.ª Convención Bancaria “Innovando la banca, construyendo el futuro”, inicia hoy en Cancún, Quintana Roo, del 18 al 20 de marzo y congregará a representantes de las principales instituciones financieras, analistas y autoridades tanto estatales como federales. El objetivo del encuentro es reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan para el futuro de la banca mexicana, la Agenda Estratégica 2030 de la Asociación de Bancos de México y también, por primera vez, se abordarán los criterios Ambiental, de Sostenibilidad y Gobernanza (ASG) del sector.

“Esta 89 edición de la Convención Bancaria será el escenario en el que se profundizará sobre la Agenda Estratégica 2030 de la ABM y los 4 pilares que la integran: digitalización y bancarización; empoderamiento y satisfacción del cliente; impulso al crédito y educación financiera, elementos fundamentales para el bienestar de los usuarios de los servicios financieros, de la población en general y del desarrollo económico del país”, indicó la Asociación de Bancos de México (ABM).

El Dato: El panel inaugural, “Fundaciones de la Banca”, estará presidido por Sofía Ize Ludlow, directora de Fundación BBVA México.

En la sesión plenaria e inaugural participará la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora; la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, y el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussali.

La banca llega este año a la edición número 89 de la Convención fortalecida; de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de 2025, las instituciones se encontraron en la categoría I de alertas tempranas, es decir, “cuentan con el capital suficiente para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, sin que se requieran acciones inmediatas de supervisión en materia de solvencia” y con un Índice de Capitalización (ICAP) de 20.17 por ciento o 9.67 puntos porcentuales por arriba del mínimo para no tener una medida correctiva.

Es por ello, que en el primer día de actividades se realizarán diversos paneles sobre sostenibilidad, la responsabilidad e impacto social del sector, la presencia de las mujeres en la banca mexicana y la labor de las fundaciones bancarias.

Algunos de los invitados son Fabrizio López Gallo, director general de Estabilidad Financiera de Banxico; Juan Pablo de Bottom Falcón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; Daniela Cuéllar, titular de la Unidad de Planeación y Estrategia de Sustentabilidad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); Sofía Ize Ludlow, directora de Fundación BBVA México; Alisa Romano, presidenta del Patronato de la Fundación de los Bancos de México (FBM), o María del Carmen Bonilla, subsecretaría de la SHCP, entre otros.

Para el 19 de marzo, será la firma del Convenio del Código de mejores prácticas entre Emilio Romano, presidente de la ABM y Jorge Arce, vicepresidente de la ABM; la sesión plenaria e inaugural contará con representantes del sector.