ABM propone eliminar tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras

Para ayudar al Gobierno de México en la reducción de costos en los combustibles, la Asociación de Bancos de México (ABM) propuso eliminar de manera temporal la tasa de intercambio de los pagos con tarjeta en gasolineras; además, trabajará conjuntamente con las autoridades para ampliar la digitalización de sectores clave y los pagos y cobros en los tres niveles de gobierno.

“En apoyo a las medidas que está encabezando la Presidenta de la República y el Gobierno Federal para reducir el precio del combustible, los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando en que este esfuerzo se traduzca en una reducción de igual magnitud en las tasas de descuento a estos comercios”, indicó Emilio Romano Mussali, presidente de la ABM, durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria.

El representante de los banqueros añadió que, también solicitarán al sector gasolinero que adopte el Cobro Digital (CoDi) como medio de pago de forma inmediata.

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Asimismo, destacó que la banca privada ya trabaja con el Banco de México (Banxico) para que se logre la simplificación de los pagos digitales y se impulsen los sistemas de CoDi y de Dinero Móvil (DiMo) “para hacerlos más eficientes y accesibles para millones de mexicanos”.

Tras el anuncio del Banxico de que se inició una consulta pública para realizar diversos cambios y reformas en materia de transferencias electrónicas, Romano Mussali mencionó que una vez que se lleve a cabo este nuevo marco jurídico, entonces, se continuará con la estrategia para digitalizar “sectores clave como gasolineras, transporte público, carreteras, programas sociales, así como los pagos y cobros en los tres niveles de gobierno”.

“Esperamos la publicación de nuevas reglas de medios de disposición, con los cuales también estamos trabajando con Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para reducir las tasas de intercambio e incentivar la digitalización de la economía”, indicó.

Finalmente, refirió que la banca mexicana se encuentra a la espera de que el banco central de México emita la regulación que permita incrementar los montos máximos de las cuentas simplificadas con el objetivo de darle un impulso a la banca digital de las micro, pequeñas y medianas empresas.

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MSL