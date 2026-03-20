CSP celebra que banca se comprometa a dar más créditos a la IP

Desde Cancún, Quintana Roo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que uno de los retos del país es el crecimiento económico, por lo que ante los banqueros de México anunció una serie de medidas para acelerar la actividad, entre las que destacó la obligatoriedad de los pagos digitales de gasolina y casetas en su totalidad al cierre del presente año.

“Para impulsar este crecimiento, la digitalización a través de distintos esquemas, es importante. El primero ya fue anunciado por la gobernadora del Banco de México y por el presidente de la Asociación de Bancos de México, pero nosotros queremos ir más allá. Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas a través de manera digital. Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país a través de muchos otros esquemas”, sostuvo la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó ayer reconocimientos a mujeres destacadas; le acompañaron Regina García Cuéllar, directora general de la ABM (izq.); Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, y Emilio Romano Mussali, presidente de la ABM. ı Foto: Especial

En respuesta, la Presidenta solicitó al sistema financiero mexicano que incremente el crédito que le otorga a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). “Les pedimos que aumenten el crédito. Esta es una gráfica del crédito que dan para PyMes distintos países de América Latina. Cada uno tiene su característica, pero la banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país. Le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más”.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Romano Mussali, reafirmó su compromiso con el país y aseguró que el sistema bancario buscará aumentar el crédito de 38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 45 por ciento, al cierre del 2030.

Romano Mussali destacó que para ayudar al Gobierno de México en la reducción de costos en los combustibles, se eliminará de manera temporal la tasa de intercambio de los pagos con tarjeta en gasolineras; además, trabajará conjuntamente con las autoridades para ampliar la digitalización de sectores clave y los pagos y cobros en los tres niveles de gobierno.

“En apoyo a las medidas que está encabezando la Presidenta de la República y el Gobierno federal para reducir el precio del combustible, los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, confiando en que este esfuerzo se traduzca en una reducción de igual magnitud en las tasas de descuento a estos comercios”, indicó Emilio Romano Mussali.

El Dato: Aunque el uso de efectivo predomina en México, obligar pagos digitales en gasolineras y casetas forzaría uno de los cambios de hábito más rápidos en el consumo cotidiano.

El representante de los banqueros añadió que también solicitarán al sector gasolinero que adopte el Cobro Digital (CoDi), como medio de pago de forma inmediata.

Asimismo, destacó que la banca privada ya trabaja con el Banco de México (Banxico) para que se logre la simplificación de los pagos digitales y se impulsen los sistemas de CoDi y de Dinero Móvil (DiMo) “para hacerlos más eficientes y accesibles para millones de mexicanos”.

Este esfuerzo se sumó al anunciado por la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, quien informó que el órgano monetario inició una consulta pública para realizar diversos cambios y reforma en materia de transferencias electrónicas con el propósito de que los usuarios realicen pagos digitales “de manera intuitiva, fácil y rápida” con sus dispositivos digitales y pidió a la banca mexicana la aceleración del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para atender el rezago que tiene la población en este rubro.

El Tip: El impulso a los pagos digitales en gasolineras y casetas busca también homologar los trámites en las 32 entidades del país.

“El Banco de México inició una consulta pública para reformar diversas regulaciones en materia de transferencias electrónicas con el propósito de ofrecer al público el envío de transferencias de manera intuitiva, fácil y rápida, a través de sus dispositivos móviles”, indicó.

En tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, pidió al sector bancario mexicano que expanda el crédito productivo y el acceso al financiamiento, por ser fundamentales para acelerar el crecimiento económico y “fortalecer el desarrollo de las empresas”, dijo.

Explicó que en México, una gran parte de la actividad económica se genera a través de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las que representan el 99 por ciento de los establecimientos y generan alrededor de 70 por ciento del empleo, por lo que ampliar el acceso al financiamiento para estas firmas no sólo fortalece la inclusión financiera; permite elevar la productividad, ampliar la inversión y consolidar cadenas productivas más robustas en todo el país.

DISTRITO FINANCIERO EN Q. ROO. En su oportunidad, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que con la finalidad de atraer más servicios se invertirán más de mil 200 millones de dólares, para la creación de un Distrito Financiero y Tecnológico, proyecto atractivo y robusto que busca, a través de incentivos federales, estatales y municipales atraer más firmas del sector.

La mandataria local afirmó que la inversión estimada se prevé pueda llegar al país en los próximos 10 años y generar más de 10 mil empleos directos, así como más de 22 mil indirectos.

“Hoy Quintana Roo ocupa una posición estratégica de conectividad global, cuatro aeropuertos internacionales, dos estaciones del Tren Maya como nuevo eje de integración regional y por eso y por ello, hoy presentamos aquí en esta convención una nueva apuesta de desarrollo, el distrito financiero y tecnológico de Cancún”, destacó la gobernadora.

Explicó que el proyecto contará con una ubicación estratégica y establecerá un centro especializado en servicios financieros de tecnología e innovación con alcance regional e internacional, así como plataformas de inversión que fortalezcan la competitividad de México en la economía global.

Asimismo, explicó que contará con un marco regulatorio y transparente, así como competitivo que fomente la inversión, la innovación y la generación de empleo, por lo que confirmó que se tendrán incentivos federales, como esquemas de deducción acelerada.