Prioridad, cero aranceles, insiste CSP

Al celebrar el inicio de las rondas previas a la revisión formal del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la búsqueda principal será conseguir que se eliminen los aranceles impuestos a mercancías e insumos.

“Ayer tuvieron una primera reunión. Es bueno que ya se haya establecido este marco y pues vamos a seguir informando de cómo van estas conversaciones”, dijo durante su conferencia mañanera de este jueves.

Enfatizó que la prioridad es reducir a cero los impuestos que se implementaron tanto a la industria automotriz, como al acero y aluminio.

3 Tipos de aranceles: ad valorem, específico y mixtos.

“Ésa es, digamos, la prioridad nuestra y algunos temas particulares que tienen que ver con mejorar el tratado comercial, pero esencialmente es eso. Y vamos a ver cómo avanzan las conversaciones”, dijo.

Remarcó que los beneficios de mantener este tratado no son solamente para México, sino también para Estados Unidos, ya que en el caso de la industria automovilística las piezas no son producidas únicamente en México, sino también en aquel país.

“Algunas piezas que se fabrican en México, otras que se fabrican en Estados Unidos. No es que México se haya llevado los empleos de Estados Unidos, como a veces se piensa. Un empleo aquí genera al menos uno o dos empleos allá, de acuerdo a distintos estudios. Entonces, es parte pues de los argumentos que se plantean en la mesa con el el área de tratados del gobierno de Estados Unidos”, declaró en Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto a las 54 barreras comerciales que alegó el Gobierno estadounidense contra México, comentó que una a una han quedado aclaradas.