Avanzan conversaciones técnicas bilaterales

Reconoce SE desempeño ante revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el rendimiento y trabajo por parte del equipo mexicano que lo acompaña a dar seguimiento a temas técnicos del tratado

El equipo para la revisión del TMEC
El equipo para la revisión del TMEC Foto: @m_ebrard
Por:
La Razón Online

EN EL ARRANQUE de las conversaciones técnicas bilaterales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció el desempeño del equipo coordinado por el subsecretario de comercio exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, encargado de representar al país.

Las discusiones son llevadas a cabo por representantes de la Secretaría de Economía (SE) y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), responsables de analizar asuntos como cadenas de suministro, reglas de origen, aranceles y medidas para fortalecer la producción regional a través del T-MEC.

Ante ello, Marcelo Ebrard destacó el rendimiento y trabajo por parte del equipo mexicano que lo acompaña a dar seguimiento a temas técnicos del tratado con el embajador Jamieson Greer, titular de la USTR, a través de su cuenta de X.

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“Excelente el desempeño del equipo que me acompaña en Economía para la revisión del T-MEC coordinados por Luis Rosendo Gutiérrez”, señaló el titular de la Secretaría de Economía.

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