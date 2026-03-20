Reconoce SE desempeño ante revisión del T-MEC

El equipo para la revisión del TMEC

EN EL ARRANQUE de las conversaciones técnicas bilaterales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció el desempeño del equipo coordinado por el subsecretario de comercio exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, encargado de representar al país.

Las discusiones son llevadas a cabo por representantes de la Secretaría de Economía (SE) y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), responsables de analizar asuntos como cadenas de suministro, reglas de origen, aranceles y medidas para fortalecer la producción regional a través del T-MEC.

Ante ello, Marcelo Ebrard destacó el rendimiento y trabajo por parte del equipo mexicano que lo acompaña a dar seguimiento a temas técnicos del tratado con el embajador Jamieson Greer, titular de la USTR, a través de su cuenta de X.

“Excelente el desempeño del equipo que me acompaña en Economía para la revisión del T-MEC coordinados por Luis Rosendo Gutiérrez”, señaló el titular de la Secretaría de Economía.