Femsa anuncia nuevo programa de recompra acelerada de acciones por hasta 300 millones de dólares

La embotelladora y minorista mexicana Femsa anunció que ha celebrado un nuevo acuerdo de recompra acelerada de acciones con una institución financiera en Estados Unidos para recomprar hasta 300 millones de dólares en American Depositary Shares (ADS), con una entrega inicial de 591 mil 774 títulos en marzo de 2026 .

El anuncio coincide con la conclusión del ASR previo de la compañía, lanzado en diciembre de 2025, mediante el cual recompró aproximadamente 2.5 millones de ADS a un precio promedio de 104.41 dólares, por un monto agregado de 260 millones de dólares.

La liquidación y entrega final del ASR concluido está prevista para el 23 y 24 de marzo.

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El número total de ADS recompradas bajo el nuevo programa se determinará con base en el precio promedio ponderado por volumen diario durante la vigencia del acuerdo, sujeto a ciertas limitaciones.

Se espera que la liquidación final del nuevo ASR, celebrado con una institución financiera distinta a la del programa anterior, se complete a más tardar en el segundo trimestre de 2026.

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cehr