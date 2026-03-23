‘La historia de México también es de los constructores’: presentan libro sobre Eugenio Garza Lagüera

Monterrey, Nuevo León — “La historia de México no es la historia de los destructores. La historia de México que necesitamos contarle al pueblo de México, en contraste con otras historias que se están contando, es la historia de los constructores”, refirió Enrique Krauze al hablar de Eugenio Garza Lagüera; en ese sentido, a 17 años de la muerte del empresario regiomontano y en el 135 aniversario de Fomento Económico Mexicano (Femsa), editorial Clío y la compañía presentaron el libro Don Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito.

El historiador dijo, durante la presentación de la edición, que una deuda que se tiene con el país es contar la historia de los constructores, empresarios grandes, medianos y chicos y mostrar a los mexicanos que si bien la historia ha tenido “etapas breves, difíciles, destructivas, y dolorosas”, también ha tenido etapas de construcción.

Eugenio Garza Lagüera, fue el cimiento de Femsa, Coca-Cola, Oxxo, “inspiraba mucha confianza y era muy bueno para las relaciones personales, destacó José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de Femsa.

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El libro se empezó a gestar desde 2023, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento del empresario; primero se hizo un documental de dos capítulos que se transmitió a través de YouTube , posteriormente, a partir de las entrevistas del documental, se realizaron 26 entrevistas más que ascienden a más de 45 horas de grabación y que incluyeron a colaboradores, historiadores y familiares de Garza Lagüera.

“La obra narra la vida de un mexicano ejemplar en sus distintas dimensiones como persona, hombre de familia, empresario, promotor de la educación y la cultura. Nos acerca a un líder de firmes convicciones, honesto, diría muy tenaz, emprendedor y de un espíritu inquebrantable” José Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de Femsa



Por su parte, Enrique Krauze matizó que Garza Lagüera fue un hombre al que le tocó vivir las dificultades sociopolíticas de los años 60 y de los 70, de sexenios priistas como el de Luis Echeverría Álvarez o de José López Portillo, y que tras el asesinato de su padre logró ser resiliente, “tomó las riendas de esa empresa y aquí en este libro está”.

“Está la historia de todo lo que ese tercer árbol, esa tercera generación hizo e innovó porque no se trató de una continuidad. Los obstáculos eran distintos: Echeverría, la promesa de López Portillo, ahora sí todos vamos a caminar juntos, y ya vimos cómo nos fue. La desconfianza del poder, la fe renovada en la educación” Enrique Krauze, historiador



Asimismo, Javier Lara Bayón, historiador y escritor del libro, sostuvo que es un libro que cuenta la historia de un empresario, a través de las personas que lo conocieron.

“No tuve la fortuna de conocer a don Eugenio y por eso me siento un poco pretencioso al hablar de él. Lo he conocido a través de las voces de estas personas que sí lo conocieron ”, destacó.

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cehr