México busca plan industrial conjunto con Estados Unidos y un T-MEC libre de aranceles

Luego de la primera ronda bilateral de conversaciones entre la Secretaría de Economía (SE) y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano busca un plan industrial conjunto con su principal socio comercial y que en julio se concluya la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) libre de aranceles; además, se espera una respuesta sobre aranceles al acero por parte de la administración Trump.

“¿Qué dijimos nosotros? Ojalá lleguemos a tener un tratado sin aranceles entre nosotros. Ojalá tengamos un plan industrial común, una visión común de que podemos desarrollar esto, porque urge que lo hagamos. Entonces, me quedo con un buen sabor de boca de estas conversaciones”, refirió el titular de la SE, al término del evento lo Hecho en México siempre gana.

Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que durante la primera ronda bilateral los trabajos se centraron en la deliberación sobre reglas de origen o la “data” que se compartió con el gobierno estadounidense, pero subrayó que hubo una conversación más cercana sobre lo “que nos une que aquello que nos separa”.

“No desconozco las dificultades que puede haber en el transcurso, pero de esta primera sesión creo que nos fue razonablemente bien y que vamos en buen camino. Sería mi conclusión”, mencionó el funcionario federal.

Conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC ı Foto: @m_ebrard

Dijo que, uno de los puntos que se trataron fue en cómo ambos países logran reducir la dependencia de mercancías que tienen con otras regiones del mundo, especialmente, en “temas delicados” como lo es medicamentos, semiconductores, petroquímica y manufactura avanzada o robótica.

Asimismo, el secretario Ebrard destacó que México ha pedido que Estados Unidos elimine los aranceles que afectan a las mercancías de acero que se exportan y esperan que en los próximos días el gobierno estadounidense dé una resolución.

“Estamos esperando medidas por parte de los Estados Unidos en materia de acero. Es difícil determinar una fecha exacta, pero es lo que nos han dicho y eso va a ser pronto. Eso esperamos. Ya llevamos esperando más de tres meses. Espero que ahora sí ya se cumpla el punto que nos han venido comentando”, agregó.

Finalmente, Ebrard Casaubón mencionó que habrá más rondas de conversaciones con la USTR, pero aún no se tienen las fechas para la próxima reunión con sus contrapartes, y que espera que se realice en México.

“Todo el tiempo tenemos consultas vía zoom y vía teléfono, pero la ronda que sigue todavía no tenemos la fecha. Ya muy pronto tenerla en este momento, pero en cuanto yo la tenga se las hago saber. Pues voy a procurar que se haga aquí para que sea una y una”, puntualizó.

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MSL