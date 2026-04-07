Nuevo CFO

Banco Plata nombra a Marcos Kantt como director financiero

Marcos Kantt cuenta con más de 20 años de trayectoria en mercado de capitales globales

Marcos Kantt, CFO de Banco Plata. Foto: LinkedIn, Marcos Kantt
La Razón Online

La entidad bancaria digital Banco Plata nombró como su nuevo Chief Financial Officer (CFO) a Marcos Kantt, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en mercado de capitales globales, para dirigir la estrategia financiera que acompañará el crecimiento del banco.

“Mi incorporación a Banco Plata nace de la firme convicción en lo que el equipo ha demostrado ser capaz de construir, creciendo de manera exponencial y sostenida, con rigor en riesgo y un estándar de producto sin precedentes en la región”, indicó Marcos Kantt, mendiante un comunicado.

El arribo de Marcos Kantt como CFO o director financiero en jefe, tiene como objetivo el consolidar la infraestructura financiera y operativa para posicionar a Banco Plata como referente de la evolución bancaria fortaleciendo el acceso a fondeo, la solidez institucional y la eficiencia operativa.

Entre su trayectoria están cargos de alta responsabilidad en Credit Suisse First Boston y Bank of America en Nueva York; además, recientemente desempeñó funciones en la plataforma residencial inmobiliaria Habi, donde institucionalizó la función financiera y estrategia, y logró aumentos de capital por más de 500 millones de dólares.

En febrero de este año, Banco Plata fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para comenzar a operar como institución de banca múltiple en México, tras concluir auditorías a la compañía bancaria.

