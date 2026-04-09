Persiste desconfianza económica en hogares

La confianza del consumidor cayó 0.3 puntos a tasa mensual en marzo de 2026 en comparación con febrero del mismo año, de igual forma en su comparación anual disminuyó 2.0 puntos respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tras debilidad económica en México.

De acuerdo con el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), durante el tercer mes del año la percepción de consumidores sobre su situación y expectativa económica actual y del país se ubicó en 44.1 puntos, es decir, una disminución de 0.3 puntos respecto al mes inmediato anterior.

2.0 por ciento cayó la perspectiva anual de compra de muebles

Estos resultados reflejan una disminución de la percepción en los hogares del país, motivado por un bajo crecimiento económico durante el año pasado que genera perspectivas poco favorables hacia 2026.

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“La caída mensual y anual del ICC, refleja el deterioro en el ánimo de los hogares mexicanos. En un entorno de bajo crecimiento económico en 2025 y con perspectivas poco favorables hacia 2026, el indicador acumula 15 meses consecutivos de retrocesos. Este desempeño también responde a factores como las persistentes presiones inflacionarias, el aumento en la tasa de desempleo y la desaceleración en el flujo de remesas, estas últimas siendo una fuente relevante de ingreso para una parte importante de los hogares”, refirió el área de análisis financiero de Grupo Financiero Monex.

De manera desagregada, la caída mensual del ICC en marzo respecto a febrero de 2026, se explicó por retrocesos en dos de los cinco componentes que la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) considera.

En particular, la perspectiva sobre el panorama económico del país hoy en día, comparada con la de hace un año, así como las posibilidades actuales de la familia para adquirir aparatos del hogar, con 1.2 puntos en ambos casos.

Por otro lado, la contracción anual en marzo se acompañó de una disminución en los cinco componentes en comparación con el mismo mes del año previo. Las mayores bajas fueron en la impresión sobre el ambiente financiero del país, tanto en su comparación con la de hace 12 meses.