Derrame de diésel en refinería de Deer Park está contenido, anuncia Pemex

El derrame de diésel que se reportó el domingo en la refinería de Deer Park, en Texas, Estados Unidos, está contenido y bajo control, informó Petróleos Mexicanos (Pemex), si bien advirtió que las reparaciones y limpieza podrían extenderse por dos días más.

A través de una breve tarjeta informativa, la empresa aclaró que este derrame de diésel, registrado en el muelle de la citada refinería, fue ocasionado por la interacción de dos barcos privados.

🚨Se registró un derrame de diésel en la refinería de Deer Park de Pemex, reportan medios estadounidenses



El derrame de petróleo fue contenido en la refinería, en el Canal de Navegación de Houston.



No se reportan afectaciones a la comunidad hasta ahora, según un comunicado de… pic.twitter.com/SL4wa8Yrl7 — Azucena Uresti (@azucenau) April 13, 2026

Explicó que, en atención a la situación, activó los protocolos y la informó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Guardia Costera de los Estados Unidos.

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Por ello, se iniciaron labores de contención de forma que, rápidamente, se atendió el siniestro sin mayores afectaciones.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que personal especializado de Deer Park contuvo un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería, ocasionado por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y el otro que acaba de completar su carga y se dirigía a la salida del canal”, se lee en la tarjeta informativa.

📍Pemex contiene derrame de diésel en muelle de Deer Park.



Comunicado nacional: https://t.co/yxunYjDghH pic.twitter.com/Wby6SGjjqL — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 13, 2026

“La refinería de Deer Park activó de inmediato sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3”, abundó Pemex.

El domingo, medios estadounidenses reportaron el derrame en la refinería ubicada en Texas, si bien inmediatamente dieron parte de que no se registraban afectaciones a la comunidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde anoche, Pemex le informó que se controló el derrame en la refinería de Deer Park en Texas.



"Está todo bajo control", expresó.pic.twitter.com/Dl8Q7tnbWw — Azucena Uresti (@azucenau) April 13, 2026

En el mismo sentido se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana de este lunes, quien dijo que desde la noche del domingo había sido informada sobre que Pemex había controlado el derrame en Deer Park.

“Salió un comunicado hace un momento de Pemex. Desde ayer en la noche me informaron. Se hicieron todos los protocolos y todo está bajo control”, dijo la presidenta, cuestionada sobre el tema en la Conferencia del Pueblo.

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