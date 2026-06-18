Anticipan alza económica en abril por obras de construcción

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) previó que durante el mes de abril, la economía nacional habría crecido 1.0 por ciento a tasa mensual, impulsado principalmente por las actividades relacionadas con la industria y por el sector servicios.

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), se anticipa que la actividad económica de abril será de 1.0 por ciento por un crecimiento de 2.1 por ciento en las actividades de la industria, y de 0.5 por ciento en los servicios.

El Dato: El crecimiento casi nulo que refleja el IOAE en mayo, de 0.01 por ciento, refleja un rebote de la actividad económica que pudo estar limitado a abril, indicó Banco Base.

En un análisis, Gabriela Siller Pagaza , directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló que este impulso previsto para el IGAE de las actividades secundarias es por el “fuerte crecimiento de la construcción” derivado de las obras para el Mundial de la FIFA 2026.

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El área de Estudios Económicos de Banamex destacó que las cifras de abril mostrarían un repunte de la actividad económica al inicio del segundo trimestre de 2026, “tras el avance mensual de 0.4 por ciento del IGAE en marzo, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa un crecimiento de 1.0 por ciento en abril con cifras desestacionalizadas muy por arriba de nuestra estimación de 0.0 por ciento y una nula variación en mayo”.

Por su parte, el IGAE de mayo en la comparación mensual, no tendría variación alguna tras la previsión de 1.0 por ciento de abril, este panorama se da en un contexto en que las actividades secundarias mostrarían una contracción de 0.2 por ciento y las actividades terciarias no tendrían cambios respecto al 0.5 por ciento del mes anterior.

“Para mayo, el IOAE muestra un crecimiento mensual casi nulo de 0.01 por ciento reflejando que el rebote de la actividad económica pudo estar limitado al mes de abril”, indicó Siller Pagaza.

Sobre el crecimiento de la actividad económica a tasa anual, está previsto que este indicador a escala nacional tenga un crecimiento anual de 1.4 por ciento en abril y de 1.1 por ciento en mayo, impulsados por un avance de las actividades terciarias y de las secundarias, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El IOAE destacó con cifras desestacionalizadas, que para abril el IGAE crecería 1.4 por ciento anual debido a que las actividades secundarias o de la industria tendrían un avance de 1.8 por ciento y de 1.7 por ciento en las actividades terciarias o de los servicios.

A su vez, el IGAE de mayo podría crecer 1.1 por ciento a tasa anual, luego de que las actividades terciarias o de los servicios aumenten 1.7 por ciento y las secundarias o las relacionadas a la industria de 0.7 por ciento, “las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95 por ciento y corresponden a cifras desestacionalizadas”.

Los analistas de Banamex señalaron que la recuperación de la actividad económica continuaría, ya que, en el acumulado de los primeros cinco meses del año, el IOAE habría avanzado 0.7 por ciento a tasa anual, cifra superior al 0.4 por ciento del mismo periodo de 2025.

“De materializarse estos resultados, durante el segundo trimestre del año el IGAE compensaría la caída del trimestre previo. Seguimos proyectando que el PIB crecerá 1.3 por ciento durante todo 2026”, indicó.