Ventas no superan las expectativas: IP

EN LA PRIMERA semana del Mundial no se observó “una recuperación generalizada” en los negocios del país; la ocupación hotelera aumentó, pero no con la expectativa que se tenía y sólo el 11.6 por ciento de restaurantes, de acuerdo con un sondeo, observó mejoras en las ventas durante esas fechas, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

“Los resultados nos muestran que 54.7 por ciento mantuvo sus ventas sin cambios. El 22.1 por ciento reportó disminuciones y únicamente 11.6 por ciento observó mejoras en las ventas en estas fechas mundialistas”, señaló Octavio de la Torre de Stefano, presidente de la Concanaco Servytur.

El representante del sector sostuvo que la limitante para alcanzar el potencial económico también se relaciona con las restricciones de propiedad intelectual por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de la FIFA, porque muchos de los restaurantes, bares, cafeterías decidieron adquirir las licencias de retransmisión a las empresas autorizadas, pero existe un cuello de botella para que la contratación se lleve a cabo.

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“Yo no he sentido el Mundial como sentí el Mundial del 86, o sea, el feeling de cómo se visten las calles, los locales es muy distinto y gran parte de ese feeling tiene que ver, por supuesto, con los usos de la licencias, los usos de las marcas, las transmisiones oficiales que obviamente tienen un impacto”, puntualizó De la Torre.