Masa salarial de trabajadores mexicanos en EU es 59.2% del PIB

La masa salarial de 19 millones trabajadores mexicanos en Estados Unidos registró un ritmo mayor en los últimos 10 años, es decir, se ha incrementado respecto del Producto Interno Bruto (PIB) de México, al pasar del 31 por ciento como proporción del producto en 2015 a 59.2 por ciento en 2025, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

Asimismo, el año pasado, el nivel de empleo de los trabajadores de origen mexicano fue de 19 millones, de los cuales, 11.8 millones fueron nativos y 7.2 millones inmigrantes, lo que significó que los mexicanos aportaron el 11.6 por ciento de los puestos de trabajo en Estados Unidos, “ese año, uno de cada 12 trabajadores en Estados Unidos era de origen mexicano y uno de cada 23 era un inmigrante mexicano”, indicó el organismo.

El Dato: En 2025, el nivel de ocupación de los trabajadores mexicanos inmigrantes tuvo un descenso de 361 mil 673 puestos y el 88.6% se concentró en empleados masculinos.

En 2011, el PIB de México fue de mil 227 millones 817 mil dólares y la masa salarial de las personas trabajadoras sólo alcanzó los 380 millones 317 mil dólares y representó sólo el 31 por ciento; no obstante, en 2015 alcanzó los 518 millones 170 dólares y se ubicó en 42.8 por ciento del crecimiento económico del país que se ubicó en mil 211 millones 783 mil dólares. Y en el año pasado, el PIB mexicano llegó a los mil 834 millones 725 mil dólares, y la masa salarial de las personas mexicanas se ubicó en los mil 86 millones 769 mil dólares, es decir, representó el 59.2 por ciento de éste.

“Así, en 2025 la masa salarial de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos fue equivalente a tres quintas partes del PIB de México y de 2015 a 2025 incrementó 16.4 puntos porcentuales”, agregó el Cemla.

36.3 horas laboradas a la semana de empleados mexicanos en EU

De acuerdo con datos del Banco de México al cierre de 2024, el tipo de cambio se ubicó en 20.51 pesos por dólar, mientras que, un año después cerró en 17.95 pesos por billete verde, lo que significó una ganancia de 12.48 por ciento, en ese sentido, el Cemla destacó que la cifra del PIB, “está influida al alza por la apreciación que registró en 2024 y 2025 el peso mexicano con relación al dólar norteamericano”, indicó el Cemla.

Por otra parte, la masa salarial de 2025, se integró por 674 millones 777 mil dólares que aportaron los hombres y 411 millones 992 mil dólares de las mujeres; además, del total, 717 millones 444 mil dólares fueron obtenidos por los trabajadores que nacieron en Estados Unidos y 369 millones 325 mil dólares por inmigrantes mexicanos, lo que representó el 34 por ciento del total.

No obstante, el Cemla destacó que la masa salarial de las personas inmigrantes, en 2025, fue menor por cuatro mil 401 millones de dólares, respecto de la cifra de 2024 cuando se ubicó en 373 millones 726 mil dólares, “dicho descenso de 1.2 por ciento de la masa salarial se derivó de la combinación de una caída de 4.8 por ciento del empleo de esos trabajadores y un aumento de 3.8 por ciento de sus remuneraciones medias”.

El Tip: Las remesas que llegan a un país son una importante fuente de recursos, pero si depende de ellas, existe se el riesgo de estar expuesto a condiciones económicas externas.

También, destacó que en 2025, la remuneración media anual de todos los trabajadores mexicanos en Estados Unidos fue de 57 mil 182 dólares, por la combinación de 60 mil 711 dólares de las personas nacidas en ese país y de 51 mil 380 dólares en los inmigrantes, lo que significó, que también hay una diferencia entre salarios.

El contraste también se da en razón de género, el trabajador mexicano inmigrante masculino obtuvo una remuneración media de 59 mil 463 dólares anuales o de cuatro mil 955 dólares mensuales, mientras que, las mujeres ingresaron 47 mil 565 dólares anuales o tres mil 964 dólares al mes, es decir, 11 mil 898 dólares menos o 25 por ciento.

Sólo el año pasado, 85.9 por ciento de los trabajadores mexicanos nativos desempeñaron empleos de tiempo completo y 91.9 por ciento fueron inmigrantes; y las mujeres nacidas en EU que laboraron en trabajos de tiempo completo sólo fueron 75.5 por ciento del total y las mexicanas inmigrantes, 75.6 por ciento.

4.2% de los trabajadores mexicanos en EU se emplea en el agro

REMESAS. De acuerdo con el área de Estudios Ecónomicos de BBVA México, las remesas que enviaron las personas trabajadores desde EU en el año pasado representaron 3.4 por ciento del PIB de México en 2025, lo que también ha significado un aumento, porque entre 2003 y 2019 equivalían entre 2.0 y 2.9 por ciento de la economía, y fue a partir de la pandemia por Covid-19 que se tuvieron niveles por arriba del 3.0 por ciento. “En 2021 y 2022, México registró su mayor nivel de dependencia hacia las remesas, con un cociente de remesas/PIB de 4.0 por ciento, impulsado por un fuerte aumento de estos flujos monetarios del exterior.