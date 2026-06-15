Pemex mantiene vigilancia en zonas colindantes al Río Pánuco; revisa drenajes de refinería Madero

Petróleos Mexicanos (Pemex) implementó un operativo de monitoreo permanente en las instalaciones y áreas acuáticas colindantes al Río Pánuco. La petrolera ejecutó estas labores para determinar el origen exacto de una mancha obscura localizada al margen de este cuerpo de agua desde el pasado 10 de junio de 2026.

Las maniobras técnicas se desarrollan en zonas específicas cercanas a la refinería Madero. El plan de contingencia incluye la recolección de muestras de agua, inspección de drenajes y uso de infraestructura de retención.

La petrolera desplegó brigadas especializadas para recolectar muestras en el fondo del canal de Varadero a diferentes profundidades. Con este procedimiento, los especialistas buscan analizar la coloración del agua y evaluar los componentes químicos presentes en el sitio.

A la par de estas actividades, la empresa pública dio continuidad a la inspección de los drenajes pluviales del sector. Estas revisiones abarcan las redes de desagüe ubicadas en las vialidades externas a la refinería Madero.

De acuerdo con el informe de la institución, dichos ductos externos “han sido identificados como fuentes de aporte al canal Varadero y 7 ½“. Las revisiones físicas permiten descartar o ubicar salidas irregulares de materiales hacia los canales de navegación.

Colocan barreras de contención

Como medida de mitigación y control ambiental, Pemex mantiene la operación de barreras marinas de contención en los puntos estratégicos del afluente. Esta infraestructura flotante impide la dispersión de sustancias superficiales en el agua mientras concluyen las indagatorias técnicas.

El plan de respuesta incluye el monitoreo de las condiciones operativas y de seguridad al interior de la refinería Madero. Las autoridades internas supervisan las plantas de proceso y los sistemas de almacenamiento para asegurar la integridad de la planta.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex mantiene acciones de vigilancia y atención en instalaciones colindantes al Río Pánuco

🔗 https://t.co/2QtT9PGIrD pic.twitter.com/CiyNCiR2YM — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 16, 2026

Resultados de laboratorio descartan presencia de hidrocarburos

Durante el fin de semana pasado, un laboratorio acreditado llevó a cabo muestreos de agua en 10 puntos distintos del Río Pánuco. Los análisis se concentraron en las zonas que colindan de manera directa con las instalaciones industriales de la empresa.

Los resultados preliminares de estos exámenes químicos arrojaron parámetros de normalidad en la calidad del recurso hídrico.

“Hasta el momento, los monitoreos realizados confirman la ausencia de hidrocarburos en fase libre”, insistió la empresa productiva del Estado en una tarjeta informativa.

Pemex ratificó que mantendrá la vigilancia en toda el área afectada y continuará con la ejecución de las tareas técnicas para la atención integral del incidente.

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JVR