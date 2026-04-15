Wortev y Ccmx invierten 7.5 millones para financiamiento de Pymes

Ante el limitado acceso a financiamiento formal que enfrentan más del 70 por ciento de empresas en México, las organizaciones Wortev y el Centro de Competitividad de México (Ccmx) anunciaron una inversión de 7.5 millones de pesos a través del programa “Crea tu negocio” para subsidiar la falta de recursos que propician la desaparición de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes).

La falta de acceso a crédito formal limita la capacidad de Pymes para invertir en innovación, expandir sus operaciones y mejorar su competitividad. En este sentido existen 5.5 millones de unidades económicas en el país, de las cuales 76.8 por ciento no cuentan con financiación, mientras que aproximadamente solo 20 por ciento sí.

“Hoy sabemos que 5.5 millones de empresas que existen, arriba del 95 por ciento son micro o pequeñas empresas y del total de las empresas menos del 20 por ciento sí tienen acceso a financiamiento”, destacó Denis Yris, director de Wortev, durante una conferencia.

En este sentido, la financiación representa uno de los principales obstáculos que provoca que alrededor del 52 por ciento de las empresas desaparezcan durante los primeros dos años de operación y 50 por ciento se trasladen a la informalidad.

“Uno de los principales factores que enfrentamos es el acceso a financiamiento, es uno de los obstáculos que se tiene cuando se habla de por qué no crecen o por qué no están escalando las empresas”, señaló Juan Carlos Ostolaza, director general de Ccmx.

Por lo tanto, representantes de ambas organizaciones coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de financiamiento existentes, así como impulsar alternativas más accesibles y flexibles, que responsan a las necesidades de los emprendedores como capacitación, tecnología y automatización, especialmente en etapas tempranas de desarrollo, a través del programa “Crea tu negocio” en la que invertirán 7.5 millones de pesos.

“Tenemos que darles todas estas clases, profesionalizarlos, darles todos los elementos de asesoría, financiamiento, tecnología, estructurar su estrategia, innovación que es clave, a través de esta colaboración para integrar todo esto”, agregó el directivo de Wortev.

Cabe destacar que, lo anterior se da en el contexto del acuerdo entre el Banco de México (Banxico), la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Gobierno Federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para incrementar 3.5 por ciento anual el acceso a financiamiento para Pymes.

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MSL