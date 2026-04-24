Muere Alfredo Achar Tussie, fundador de Comex y referente de la filantropía en México

El empresario mexicano Alfredo Achar Tussie, fundador de Comex y reconocido por su labor filantrópica, falleció este 24 de abril de 2026 a los 85 años de edad.

Con gran pesar nos unimos a la pérdida de Don Alfredo Achar Tussie, Fundador de @PinturasComex



Acompañamos a su familia y amigos en estos momentos de tristeza, enviándoles nuestras condolencias y solidaridad.



Descanse en paz. pic.twitter.com/GbdC5TUMmE — ANAFAPYT (@AnafapytOficial) April 24, 2026

¿Quién fue Alfredo Achar Tussie?

Nacido el 18 de marzo de 1941 en la Ciudad de México, Alfredo Achar Tussie se consolidó como uno de los empresarios más influyentes del país al frente de Comex, compañía que logró posicionar como líder en la industria de pinturas y recubrimientos en México y América Latina.

A lo largo de su trayectoria, ocupó cargos estratégicos dentro de la empresa, incluyendo director general, presidente del consejo y presidente ejecutivo, desde donde impulsó su expansión y fortalecimiento en el mercado.

Impulsor de la responsabilidad social

Además de su papel en el ámbito empresarial, Achar Tussie destacó por su compromiso con causas sociales, siendo promotor de iniciativas enfocadas en educación, empleo y vivienda.

Entre las organizaciones que impulsó se encuentran:

Fundación ProEmpleo Productivo

Fundación Activa

Fondo Nacional de Becas

Fideicomiso Provivah

A través de estos proyectos, contribuyó al desarrollo de miles de personas en situación vulnerable, consolidándose como un referente de la responsabilidad social empresarial en México.

Reconocimientos y legado

Por su trayectoria, recibió diversos reconocimientos tanto en el ámbito empresarial como social, destacando su papel como impulsor de un modelo de negocio que combina crecimiento económico con impacto social.

La muerte de Alfredo Achar Tussie ocurre en un momento en que su legado continúa presente en múltiples instituciones y proyectos que siguen operando en beneficio de la sociedad mexicana.

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MSL