Impulsará Banamex el uso de tarjetas de crédito digitales durante Hot Sale 2026 con experiencias más ágiles, seguras y relevantes

En una de las temporadas de compras digitales más esperadas del año, Banamex anunció el arranque de su participación en el Hot Sale 2026 con promociones, bonificaciones y beneficios exclusivos para clientes que realicen compras en línea con sus tarjetas de crédito digitales.

Del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, los clientes registrados podrán acceder a bonificaciones al realizar compras acumuladas mínimas de $10,000 pesos, realizadas a 12 y 18 meses sin intereses en comercios participantes.

La promoción contempla una bonificación máxima de hasta $5,000 pesos por cliente y participan tarjetas de crédito digitales y adicionales, reforzando así la apuesta de Banamex por seguir impulsando experiencias de compra más simples, ágiles y alineadas con las nuevas dinámicas del consumo digital.

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Como parte de la campaña, Banamex también activará las Horas Banamex, una dinámica especial que premiará compras realizadas entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde en sitios participantes seleccionados.

Hot Sale ı Foto: Especial

Cada 10 minutos, a partir del inicio de las Horas Banamex, las primeras 10 compras participantes realizadas podrán recibir una bonificación especial de hasta $20,000 pesos por cliente.

Además de las bonificaciones, las y los clientes también podrán encontrar beneficios exclusivos otorgados por negocios participantes, incluyendo descuentos, cupones y precios especiales disponibles únicamente durante la campaña.

“Las compras en línea siguen siendo el motor de crecimiento de las ventas y se han convertido en parte del día a día de millones de personas. En Banamex buscamos acompañar a nuestros clientes con promociones atractivas, meses sin intereses en plazos mayores y herramientas digitales que les permitan acceder a compras de montos más elevados sin impactar su cartera de manera inmediata, manteniendo el control de sus finanzas y disfrutando de una experiencia simple, segura y ágil”, señaló Rafael Macias, director de Estrategia Comercial y Promociones de Banamex.

El periodo de registro de esta promoción para Hot Sale 2026 estará disponible del 11 de mayo al 2 de junio de 2026 y deberá realizarse antes de efectuar la compra participante.

Las personas interesadas podrán consultar el detalle de la promoción, comercios participantes y realizar su registro en: www.banamex.com/hotsale

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LMCT