“En Sanofi somos orgullosos de tener tatuado el tema de sostenibilidad”

La manera en la que se observa a la sustentabilidad corporativa se modifica diariamente. Las empresas ya no la ven simplemente como un área paralela al negocio, dejó de representarse como jornadas de reforestación o programas de responsabilidad social que ayudaban a fortalecer la reputación. Un ejemplo de ello es Sanofi, quien la ve como una condición indispensable de operación, competencia y vigencia.

“Orgullosamente tenemos tatuado el tema de la sustentabilidad por muchos factores”, resume José Luis García, gerente de Comunicación Corporativa de Sanofi, al destacar cómo el tema dejó de ser solamente un buen deseo para convertirse en parte decisiva de la toma de decisiones diaria de la compañía, desde la selección de proveedores hasta el acceso a financiamiento, licitaciones y nuevos proyectos.

El Dato: Los sectores industriales representan casi 40% del consumo mundial de energía y más del 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

“Cada vez nuestros stakeholders demandan más que estemos realmente involucrados con temas de sustentabilidad para participar en licitaciones, acceder a mejores créditos, financiamientos y diferentes proyectos. Para nosotros realmente es nuestra forma de operar”, explicó José Luis García en entrevista con La Razón.

La visión de una de las empresas biofarmacéuticas líderes del país refleja el cambio que atraviesa el sector privado a nivel global, con un mercado que ya no sólo mide resultados financieros, sino también sigue de cerca el impacto ambiental, social y ético.

7.a empresa más sostenible del mundo es Sanofi

En el caso farmacéutico la responsabilidad es doblemente importante, pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 mil 600 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, mientras que más de seis millones mueren anualmente por enfermedades relacionadas con la contaminación.

Este escenario no es menor y ante él, Sanofi decidió en 2025 hacer una actualización a su estrategia de sustentabilidad, guiados por las propias necesidades que observaron desde su trinchera.

“Tiene que ver, sobre todo, con el enfoque de que muchos de los tratamientos y las vacunas que tenemos atienden enfermedades que se exacerban por la contaminación. Entonces, nosotros estamos en una posición única, ya que nuestro portafolio está enfocado en estas enfermedades que se exacerban por el medio ambiente, la contaminación y otros factores climáticos”, destacó.

11 por ciento redujo el envío de residuos a rellenos sanitarios

La lógica detrás de la estrategia es que no puede existir un sistema sólido en un entorno deteriorado ambientalmente, ya que de acuerdo con información citada por Sanofi, los sistemas sanitarios representan alrededor del 5.0 por ciento de las emisiones globales de CO2, incluso por encima de industrias como la aviación o las tecnologías digitales.

Bajo este contexto, la compañía de origen francés decidió demostrar su compromiso de una forma más clara, por lo que implementó una estrategia llamada AIR, la cual se encuentra sostenida por tres pilares clave, el primero relacionado con la salud, el segundo que tiene que ver con el impacto ambiental y el tercero con la eficiencia de los sistemas de salud.

En la primer directriz, la relacionada con el acceso a la salud, Sanofi enfocó parte de su estrategia en acercar información y servicios médicos a comunidades que históricamente han quedado fuera de las campañas tradicionales de atención sanitaria.

46 por ciento de mujeres en puestos de alta dirección tiene Sanofi

El directivo detalló que Sanofi adaptó los mensajes de prevención y vacunación a contextos culturales específicos, mediante materiales en lengua maya y tsotsil, además del uso de radios comunitarias para llegar a regiones donde muchas veces no existe acceso constante a Internet, televisión o campañas institucionales.

Como parte de esta estrategia, la compañía también impulsó jornadas de salud dirigidas a comunidades muxes en Oaxaca, en alianza con organizaciones civiles y autoridades locales. A través de estas brigadas se brindaron servicios de medicina general, salud mental, odontología, rehabilitación y vacunación, además de acciones preventivas y entrega de medicamentos.

En el pilar ambiental, Sanofi ha enfocado su estrategia en reducir el impacto de sus operaciones y adaptar toda su cadena de valor a criterios de sostenibilidad; actualmente 90 por ciento de la energía utilizada en sus instalaciones proviene de fuentes eólicas y solares, mientras que en su planta de Ocoyoacac implementó proyectos para disminuir el consumo de agua y optimizar procesos industriales.

A ello se suman programas de ecodiseño para reutilización y reciclaje de empaques, reducción en el envío de residuos a rellenos sanitarios y una transición gradual hacia movilidad sostenible mediante vehículos híbridos y eléctricos. La empresa aseguró que estas medidas forman parte de una meta de largo plazo que busca alcanzar cero emisiones netas en 2045, además de integrar criterios ambientales en todas las decisiones operativas y en la selección de proveedores.

El tercer pilar de la estrategia de Sanofi busca fortalecer la resiliencia y eficiencia de los sistemas de salud, particularmente entre comunidades que históricamente han perdido confianza en la atención médica. A través de su programa “Un Millón de Conversaciones”, la farmacéutica impulsa espacios de diálogo y colaboración con organizaciones civiles, autoridades y especialistas para identificar barreras de acceso y construir sistemas sanitarios más inclusivos.

Para Sanofi, el tema ya forma parte del ADN corporativo. La empresa asegura que continuamente realiza entrenamientos internos, programas de innovación y comités de sustentabilidad para garantizar que las decisiones diarias tengan un componente socio-ambiental.