Inversión Extranjera Directa alcanza cifra récord en el primer trimestre: Economía

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que entre enero y marzo, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ubicó en 23 mil 591 millones de dólares, “cifra récord”, y Estados Unidos se colocó como principal país de origen, situación que demuestra una buena señal para la economía mexicana y la certidumbre que hay en el país para la inversión.

“Durante el primer trimestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa presentó un nuevo récord histórico. Esto es muy relevante, es una buena señal para nuestra economía. Segunda conclusión, los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México”, indicó durante conferencia de prensa.

El funcionario destacó que del total de la IED, las nuevas inversiones pasaron de mil 586 millones de dólares a mil 705 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 7.5 por ciento respecto al primer trimestre de 2025.

Sobre la reinversión de utilidades, dijo que ésta pasó de 16 mil 647 millones de dólares a 22 mil 222 millones de dólares, un incremento anual de 33.5 por ciento, “esto es muy buena señal también porque quiere decir que están reinvirtiendo en México”.

Sostuvo que los sectores donde se incrementó la IED, fueron servicios financieros y de seguros con un alza de 28.8 por ciento para situarse en 6 mil 851 millones de dólares; fabricación de vehículos, 20.4 por ciento y 4 mil 33 millones de dólares; minería, 39.7 por ciento y 3 mil 34 millones de dólares; la inversión para la fabricación de equipo de computación y componentes eléctricos, 58.7 por ciento y pasó de 863 millones de dólares a mil 370 millones de dólares.

Asimismo, la mayor IED provino de Estados Unidos con un crecimiento de 3.6 por ciento para ubicarse en 10 mil 210 millones de dólares; le siguió España con 18.5 por ciento y alcanzó los 3 mil 804 millones de dólares y en tercer lugar, Australia con 19.6 por ciento y mil 446 millones de dólares.

“La mayor inversión extranjera directa desde los Estados Unidos evidencia la certidumbre en la relación comercial de largo plazo bajo el tratado que tenemos o dentro del tratado que tenemos con los Estados Unidos”, puntualizó Ebrard Casaubón.

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FGR