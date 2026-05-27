Calificación de S&P y Moody’s es “irracional”

TRAS LA MODIFICACIÓN en la nota Soberana de México por parte de Standard & Poor’s y Moody’s Ratings, Carlos Slim Helú señaló que la evaluación “es irracional” porque sólo califica el endeudamiento del país, pero no se revisa en qué se invierte; además, aseguró que no le preocupa el cambio, pese a que se diga que habrá efectos negativos.

Comentó que la baja en la nota crediticia fue porque estimaron que la deuda de México se ubicará en 60 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto al cierre del año, pero consideró que la cifra no es tan alta como la de Estados Unidos, que es de 130 por ciento o la de Brasil, que se ubica en 80 por ciento.

El Tip: carso, uno de los conglomerados más grandes de Latam, opera empresas del ramo comercial e industrial.

“Eso de decir que está muy endeudado y que entonces le bajan el nivel y el grado. Pues ahí son dos o tres gentes las que deciden. Y lo que deberían de ver es en qué se está invirtiendo. Pero si logramos empezar a invertir y a crecer como es de esperarse, pues es irracional esa calificación. No me preocupa a mí nada, aunque tiene efectos y entonces dicen que se frena la inversión y que ya no tiene acceso a financiamiento externo y barbaridad”, indicó el presidente del conglomerado Grupo Carso.