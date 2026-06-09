México tiene el mejor acuerdo arancelario del mundo, afirma Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México mantiene la mejor posición arancelaria frente a sus principales competidores comerciales, lo que, afirmó, permitió el crecimiento récord de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Durante su participación en el panel “La visión de México para la innovación y el emprendimiento tecnológico”, el secretario de Economía señaló que el país enfrenta un escenario internacional con mayor proteccionismo, pero conserva una ventaja dentro del comercio norteamericano.

“México tiene la mejor posición relativa. Es el que está pagando un arancel menor respecto a sus principales competidores Marcelo Ebrard, secretario de Economía



El comentario ocurre después de que los datos comerciales de Estados Unidos reportaran un repunte en las ventas mexicanas.

Esta mañana, el secretario @m_ebrard participó en el panel “La visión de México para la innovación y el emprendimiento tecnológico”.



Destacó la oportunidad histórica de México para acelerar la innovación, fortalecer sectores estratégicos y generar riqueza con talento nacional. pic.twitter.com/dpvndwNGlk — Economía México (@SE_mx) June 9, 2026

Entre enero y abril de 2026, las exportaciones de México hacia ese país alcanzaron un valor histórico de 188 mil 723 millones de dólares, con un crecimiento anual de 9.1 por ciento, el mayor avance para ese periodo en cuatro años.

Solo en abril, las exportaciones mexicanas llegaron a 50 mil 692 millones de dólares, un aumento de 21.1 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

Espléndida conversación con AMEXCAP , Asociación Mexicana de Capital Privado , para sumar esfuerzos y facilitar fondos al ecosistema emprendedor de México. La Asociación ha financiado la creación de 1.8 millones de empleos en las dos últimas décadas, vamos por más !! pic.twitter.com/3kHdR6WtgY — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 9, 2026

Con ese resultado, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá, China y Taiwán.

Destaca Ebrard ventaja competitiva de México

Ebrard Casaubon explicó que el desempeño responde a la posición que tiene México frente a otros países exportadores.

Señaló que mientras algunos competidores enfrentan aranceles más elevados, México conserva condiciones más favorables para acceder al mercado estadounidense.

Fondos de inversión , Asesores Financieros y Sector Público haciendo equipo para facilitar financiamiento a la innovación mexicana pic.twitter.com/BkarGGw2ac — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 9, 2026

Ante la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC, el secretario afirmó que la prioridad será conservar esa ventaja.

Queremos lograr mantener esa posición, para que podamos tener inversiones y exportaciones Marcelo Ebrard, secretario de Economía



El funcionario también señaló que los cambios en las cadenas de suministro abrirán oportunidades para México en sectores como semiconductores, industria farmacéutica y componentes electrónicos.

Estados Unidos ya decidió tomar otro camino y nosotros vamos a tener oportunidad de crecer en esos sectores Marcelo Ebrard, secretario de Economía



Añadió que México debe prepararse para atraer inversiones derivadas de la relocalización industrial.

En materia de innovación, Ebrard destacó la necesidad de aumentar la participación de fondos privados para financiar proyectos tecnológicos.

Recordó que el primer InnovaFest, realizado en Monterrey, recibió más de 500 propuestas de emprendimientos.

Que no sea tan difícil en México conseguir fondos para estos emprendedores o emprendedoras Marcelo Ebrard, secretario de Economía



Mensaje íntegro de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en el Foro

Gracias por acompañarnos. Bueno, soy breve, acaban ustedes de escuchar el mensaje. (Inaudible) Fondos disponibles para la innovación. Debemos entender por innovación todos los emprendimientos, cambios de procesos que generan aumento de productividad, que generen el éxito, nuevas ideas o nuevas iniciativas.

Les mencioné InnovaFest, llevamos ya la primera sede que fue en Monterrey, 29 de mayo. Nos fue muy bien, tuvimos más de 500 propuestas, diferentes proyectos que los vamos a subir todos en la red para que la gente los pueda consultar. Todo lo que se ha presentado es muy interesante.

Y mi objetivo principal es que los fondos participen cada vez más en México en financiar esto, igual que el sector público. Entre más innovación tenga México, mejor nos va a ir como país.

Segundo concepto que les he comentado, viene crecimiento en sectores en los que tradicionalmente México no había tenido un crecimiento acelerado a gran escala, virtud de los cambios que va a haber en el escenario comercial internacional, particularmente las decisiones de los Estados Unidos.

Estados Unidos busca que los semiconductores se produzcan principalmente en Norteamérica, que no dependamos tanto de los Apis o basamento para todos los medicamentos que necesitamos. Y así en muchos sectores, todos los sectores van a tener esa capacidad de crecer muy rápido.

En los próximos años necesitamos innovación, necesitamos fondeo, necesitamos participar. Esos son los dos conceptos que hoy les he comentado y espero que tenga algún éxito el llamado que he hecho para que tengamos cada vez más recursos.

¿Para qué? Para la innovación. Tenemos que estar listos porque va a venir, es un hecho. Todo esto que les estoy diciendo va a suceder. Entonces, por eso hay que invitarlos. Gracias.

Pregunta (P): Hola Secretario, gracias. Se dio a conocer apenas por la oficina del Censo que hubo un récord de las exportaciones mexicanas por 50 mil millones de dólares. ¿Cómo se explicaría este récord de exportaciones? Pues con la incertidumbre comercial que hay y los aranceles.

Y otra pregunta, unos días o una semana de que vaya la segunda ronda de conversaciones a Washington. Y usted también ya lo ha dicho, Estados Unidos da por hecho que los aranceles se mantienen. Entonces, ¿cuál es el margen de la negociación? Es decir, ¿cuál sería como el resultado concreto que se espera, el avance en esta segunda ronda? Gracias.

MEC: Con mucho gusto. Los datos de exportación nos muestran que está creciendo cada vez más el volumen, el valor de las exportaciones de México a los Estados Unidos, en un escenario que está cambiando muy rápido, como lo acabo de explicar, en donde hay mucho proteccionismo, aranceles, etcétera.

¿Por qué? ¿Por qué están creciendo las exportaciones de México? Principalmente porque México tiene la mejor posición relativa. O sea, es el que está pagando un arancel menor respecto a sus principales competidores.

¿Cuál es su principal competidor? Es el que está creciendo muy rápido también. Ellos tienen un arancel mucho, muy elevado respecto al que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 3.6, algo así. Y ellos andan en porcentajes muy elevados.

Estamos en la mejor posición relativa. Esto lo he tratado de comentar en varios foros. Esa es la explicación de por qué las exportaciones suben. Si no estuviéramos ahí, no subirían las exportaciones. Entonces, la explicación es esa.

Ahora, ¿qué queremos lograr en esta segunda ronda y en la tercera? Mantener esa posición, que México tenga la mejor posición relativa, para que podamos tener inversiones y exportaciones.

P: ¿México se convertirá entonces en una fábrica de semiconductores para Estados Unidos, como lo plantea tanto allá como acá?

MEC: México va a tener nuevos campos, por decirlo así, de producción, en los que no habíamos, en el pasado, tenido una participación tan relevante. Semiconductores me parece que es una de ellas. No quiere decir que todos se van a hacer aquí. Estados Unidos va a fabricar muchos de ellos, pero nosotros vamos a participar. Y eso significa millones de dólares.

Farmacéutica, para darte una idea, la industria farmacéutica de Estados Unidos, el valor es de 1.4 trillones de dólares. ¿Cuánto exportamos nosotros? 1.600 millones de dólares, nada más. 1.6.

¿Qué es lo que suponemos que va a suceder? Pues que eso se va a multiplicar varias veces, porque Estados Unidos está importando muchísimo de Asia y nosotros podemos producir una parte aquí. Y así en todos los sectores donde veas que hay una dependencia respecto a Asia del 70% para arriba, toda la electrónica, todo lo traemos, los cables, las conexiones, todo. Hasta el cobre que producimos, lo traemos ya en forma de cables.

Entonces, eso va a cambiar. Estados Unidos ya decidió tomar otro camino y nosotros vamos a tener oportunidad de crecer en esos sectores. Entonces, por eso tenemos que estar preparados, eso va a ocurrir. Dalo por hecho.

P: Gracias. Buenos días, Secretario. De estos cinco InnovaFest, ¿qué porcentaje del financiamiento esperan captar a través de fondos de inversión privada?

MEC: Pensamos que buscaríamos que los fondos privados aporten la mayor parte del financiamiento de los proyectos. En el caso de Monterrey, tenemos 500 propuestas.

Vamos a suponer que dijeras, bueno, pues de esas 500, a lo mejor 100 necesitan financiamiento privado y ese financiamiento privado son tal vez 150 millones de dólares, por ejemplo, o 200 millones de dólares. Quisiéramos lograr que 160 millones, 170 millones de dólares, solo en el caso de Monterrey, provengan de fondos privados. Eso es más o menos poniéndolo como ejemplo.

Tal vez al final del año ya te pueda ayudar el reporte de cuánto se lograron. Primero, cuánto se presentaron y segundo, cuánto se financiaron. Pero esa es la meta, ese es el objetivo. Que no sea tan difícil en México conseguir fondos para estos emprendedores o emprendedoras, que les sea un poco más sencillo. Ayudarles en eso, ese es el objetivo.

P: Nada más una precisión. Usted decía allá adentro que no se está invirtiendo en esta planta, me parece de semiconductores, netamente mexicana. ¿Por qué, ya saben ustedes, por qué no se está invirtiendo?

MEC: Porque tenemos muy baja inversión en riesgo. O sea, en empresas nuevas hay una cierta resistencia a invertir. Eso es lo que nos ha, desgraciadamente, caracterizado muchos años.

Semiconductores, yo diría que es uno de los sectores donde más seguridad puedes llegar a tener de que va a crecer. En año y medio

no se ha logrado, sin embargo, el flujo de inversión que necesitan. Van a salir, les vamos a ayudar para conseguir fondos complementarios fuera.

Entonces, se los mencionaba yo, porque nos pueden ayudar mucho quienes manejan los fondos. Primero, a lo mejor no saben de esta empresa. Y segundo, para que se den cuenta de qué estoy hablando y no crean que es una teoría.

Esa planta mexicana que va a ser diseño de semiconductores es vital para México, es muy importante y ya tienen clientes. Entonces, seguro después de esta plática pues algunos me dirán cuál es la empresa.

P: Pero la resistencia sería ¿por qué?

MEC: Por riesgo, porque tienes otras inversiones que a lo mejor te dejan más dinero, no tienes que correr un riesgo. Por eso hablaba de eso con ellos.

M: Gracias, secretario y compañeros.

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