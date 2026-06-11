Acusan changarros ser excluidos del Mundial

Las empresas familiares y los pequeños negocios de la Ciudad de México y algunos estados aledaños consideran que han sido marginados de los beneficios económicos que podría generar el Mundial de Futbol 2026, señaló el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño). Un ejemplo de lo anterior, es que la ocupación de hoteles en el estado de Hidalgo no ha cumplido con la expectativa, ya que actualmente sólo cuenta con 60 por ciento de aforo hotelero, de acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles de esa entidad (AMHM Hidalgo).

La agrupación de pequeños comerciantes apuntó, en un comunicado, que las ventas del sector están muy por debajo de las estimaciones por motivo de la Copa del Mundo, motivado por la inseguridad, conflictos sociales, movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la falta de planeación gubernamental.

El Dato: Del total de minoristas, únicamente 21.7 por ciento percibe interés claro de sus clientes por la Copa del Mundo; 39.1 por ciento afirma no observar ningún entusiasmo.

Conforme a un sondeo realizado por el ConComercioPequeño entre 460 empresarios y minoristas de diversos giros económicos, 43 por ciento de comerciantes consideró como “parcial” la cobertura de seguridad por parte de la autoridad durante el Mundial de Futbol, mientas que 41 por ciento indicó que no existen garantías suficientes para proteger a turistas.

8.7 por ciento de negocios prevé ganancias arriba de 50 por ciento

Por su parte, la presidenta de la AHMH Hidalgo, Roxana Vargas Juárez, compartió en entrevista para La Razón que la expectativa de ocupación para estos días del Mundial no está concretada, ya que únicamente dos hoteles de la capital hidalguense cuentan con 100 por ciento de ocupación, aquellos donde se hospeda la selección Sudafricana junto con su equipo.

El Tip: La AHMH Hidalgo cuenta con 42 hoteles y moteles asociados, distribuidos principalmente en Pachuca.

“No, definitivamente todos los hoteles y los establecimientos, no sólo de Pachuca, no sólo de Hidalgo, sino de todo el país, teníamos una expectativa mucho más alta”, refirió.

Especificó que entre los elementos que desincentivan el arribo de visitantes está principalmente la seguridad, así como los altos costos de las entradas para los partidos mundialistas, además de las vialidades de comunicación terrestre.

45.7 por ciento de comercios no estima aumento en ventas

En cuanto a si los restaurantes y bares de los hoteles de Hidalgo transmitirán los encuentros mundialistas, Vargas Juárez apuntó que existe mucha desinformación para obtener permisos de emisión, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y autoridades.

95.7 por ciento considera falta de atención en movilidad

“La decisión la tomará cada uno de los establecimientos de consumo; de entrada, nosotros como restaurantes dentro de los hoteles tenemos actividad todo el tiempo, y realmente no sé si seamos partícipes de estas promociones o de estas actividades o fiestas alrededor del Mundial”, indicó para La Razón.

Proceso para transmitir partidos se complica: IP

| Por Cuahutli R. Badillo |

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sostuvo que las empresas y negocios familiares agremiados tienen un esquema de precios con descuento para adquirir los derechos de transmisión de los partidos del Mundial, pero la contratación vía telefónica ha sido complicada; además, exhortó a las empresas a diseñar esquemas, licencias y precios que sean accesibles para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Hemos visto que ha sido muy difícil la contratación. Es muy complicada la contratación, sobre todo tratándose de que ya va a iniciar el evento, ayer ya teníamos gente de nuestra organización haciendo la llamada al número especial que tenemos con IZZI Negocios y con SKY Business, y en todo el día nunca nos contestaron. No hubo forma de poder tener comunicación, de poder contactar a alguien”, indicó Octavio De la Torre, presidente nacional de la Concanaco Servytur.

El representante sectorial añadió que ya se busca implementar otro mecanismo, que no sea a través de la llamada telefónica, para que los comercios puedan contratar el servicio y obtengan la autorización correspondiente.

Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) confirmó a La Razón que las licencias para transmitir los partidos en establecimientos comerciales van desde los cinco mil hasta los 22 mil pesos, dependiendo del aforo y por cada sucursal.

En ese sentido, el presidente nacional de la Concanaco Servytur admitió que, así como los afiliados a la Canirac tienen un esquema de pagos con descuento, la confederación y sus agremiados también tienen un beneficio similar.

“Esos esquemas que se establecen también son aplicables para el sector que representa nuestra organización, dentro del cual también hay restaurantes, hay agencias de servicio, hay estaciones de servicio, hay comercios y en todo caso, sí existe un catálogo de precios de acuerdo con el aforo”, agregó.