Gobierno pesca 8 mmdd con plan de inversiones

EN SU PRIMER mes de operación, la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, creada con la finalidad de flexibilizar trámites para conseguir mayores inyecciones de capital, concedió el visto bueno a 22 proyectos por un monto de 8 mil millones de dólares.

En la conferencia matutina, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), recordó que dicha oficina fue presentada el pasado 4 de mayo con la emisión de un decreto, con el que se abrió el seguimiento directo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al portafolio de inversión.

Recordó que el objetivo es acelerar los trámites de inversión en un plazo no mayor de 30 días que se hayan otorgados y asesorar y acompañar a las empresas en todo el camino para poder hacer más eficiente y rápido la resolución de sus trámites.

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Dicha autorización pasa por una valoración a cargo del Comité de Inversiones, conformado por la SE, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, la de Medioambiente y Recursos Naturales, así como la de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Especificó que sólo pueden participar proyectos que cumplan con requisitos como, participar en algún polo del Bienestar, que su monto sea igual o mayor a 2 mil millones de pesos y que esté vinculado a sectores estratégicos. Entre los beneficios está la reducción del tiempo y costo de espera, reducción de procesos burocráticos y se espera generar una mayor certidumbre.

Víctor Hugo Borja, Comisionado de la Cofepris, dijo que se redujo de 340 a 125 trámites en general y de 100 a 24 días de resolución, con el proceso de resolución.