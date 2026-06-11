SNTE-Morelos se sube a la ola de las marchas

LA SECCIÓN 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Morelos aprovechó la ola de las protestas nacionales de la disidencia magisterial y convocó a una “megamarcha” para hoy en Cuernavaca.

La concentración se llevará a cabo a las 8:00 horas en el centro de la capital estatal, para exigir la derogación de la “nefasta” Ley del ISSSTE de 2007, tal y como lo reclama también la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que de igual manera se manifiesta en la Ciudad de México y en otros estados.

Además, otra de las exigencias del SNTE es que el cálculo de la pensión sea en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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El Tip: LA CONVOCATORIA está abierta a las corrientes gremiales disidentes y facciones internas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En un comunicado, el secretario general de la sección 19 del SNTE en Morelos, Joel Sánchez Vélez, aseguró que “la nefasta Ley del ISSSTE de 2007 afecta las pensiones y la forma de su otorgamiento para que sean justas y dignas para los trabajadores de la educación”.

Además de la derogación de la citada legislación, los profesores también reclamaron que sean eliminadas por completo las cuentas individuales, así como la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), con el objetivo de que los procesos de admisión, promociones y de reconocimiento sean transparentes, públicos y justos.

36 mil afiliados tiene la sección 19 del gremio docente

La megamarcha matutina partirá de sus instalaciones ubicadas en la calle Motolinía esquina con avenida Morelos, hacia el Zócalo de Cuernavaca, donde se ubica el Palacio de Gobierno.

Durante la manifestación, el bloque sindical pretende entregar un pliego petitorio dirigido al Ejecutivo local para que interceda ante la Federación.

7 regiones operativas conforman este segmento sindical

Además de esta marcha del SNTE en la capital del estado, los maestros de la CNTE participarán en las protestas convocadas en la Ciudad de México, lo que coincidirá con la inauguración del Mundial.