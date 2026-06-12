Pese a llegada de más viajeros internacionales, gasto cae 2.3%

En abril, el número de viajeros internacionales que llegó a México registró un incremento de 8.1 por ciento a tasa anual; no obstante, el gasto total que realizó se contrajo 2.3 por ciento, lo que significó que el país percibiera menos ingresos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), en el periodo de referencia, al país llegaron ocho millones 289 mil 421 viajeros internacionales, un incremento de 622 mil 619 personas en comparación con las siete millones 666 mil 802 personas que arribaron en abril de 2025; sin embargo, el gasto total que registró una disminución de 68.8 millones de dólares, ya que en 2025 ascendió a 3 mil 042.2 millones de dólares y para 2026 a sólo dos mil 972.45 millones de dólares.

El Tip: Los turistas no fronterizos vinieron por vacaciones, recreo u ocio y para visitas familiares y amistades.

La caída en el gasto total ya sumó dos meses seguidos con pérdidas, esta situación no se observaba desde julio-octubre de 2023 cuando hubo cuatro contracciones consecutivas, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Asimismo, durante el cuarto mes del año, el gasto medio de los viajeros sufrió un desplome de 9.6 por ciento, al pasar de 396.8 dólares en 2025 a 358.6 dólares en 2026, este comportamiento ya sumó 25 meses con pérdidas, y se encuentra en su nivel más bajo para un mismo abril desde 2021.

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De acuerdo con la analista, si se considera la apreciación del peso mexicano frente a la divisa estadounidense y el desempeño de la inflación entre abril de 2025 y abril del año en curso, el gasto total de los viajeros se desplomó 18.7 por ciento en su comparación anual “sumando nueve meses de caídas en términos reales, mientras que el gasto medio en términos reales disminuyó 24.8 por ciento anual, hilando 12 meses de contracciones”.

2.6 mil mdd fue el gasto total de los turistas internacionales

Además, en abril, ocurrió que llegaron al país más excursionistas internacionales que turistas, del total de viajeros, el 46 por ciento correspondió al segundo grupo y el 54 por ciento al primer grupo, situación que desencadenó un menor gasto total, porque los excursionistas internacionales son aquellas personas que ingresaron a territorio nacional, pero no pernoctaron en su viaje.

“El gasto de turistas internacionales alcanzó 2 mil 682.0 millones de dólares, 4.0 por ciento menos que en el mismo mes de 2025. Por su parte, el gasto total de excursionistas internacionales sumó 290.4 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 16.9 por ciento”, añadió el Inegi.

La mayoría de los turistas no fronterizos que llegaron al país en abril provinieron de Estados Unidos, con un millón 266 mil 873 entradas.