Inflación pega a álbum del Mundial; sube más de 60%

Jóvenes se reúnen a las afueras del Palacio de Bellas Artes para intercambiar estampas del mundial, ayer.

El álbum por motivo del Mundial de Futbol 2026, objeto de coleccionismo que conjunta en estampas a los jugadores de todos los equipos participantes de la justa deportiva, tuvo un repunte de más de 60 por ciento en su precio de venta y en su presentación más accesible, en comparación con el ejemplar de la anterior Copa del Mundo, Qatar 2022.

El costo actual del álbum de pasta suave es de 99 pesos, mientras que el ejemplar de Qatar 2022 fue expendido en 59 pesos, con la plusvalía de dos sobres de estampas como obsequio, lo que significa un incremento de 67.79 por ciento. En su versión de pasta dura, en 2026 es vendido en 349 pesos, mientras que el de la Copa del Mundo anterior fue de 247 pesos, una diferencia de 41.30 por ciento.

El Dato: El coleccionador oficial del Mundial 2026 incluye 112 páginas con capacidad para 980 estampas, cada sobre contiene siete stickers y un sticker extra aleatorio.

Además, la venta de estampas mediante sobres sellados también tuvo un alza, ya que en esta edición, el sobre individual que contiene siete stickers se comercializa en 25 pesos, en tanto que en 2022 fue vendido en 19 pesos, con cinco estampas cada sobre, lo que visibiliza un alza de 31.58 por ciento.

Para la adquisición de una caja, que actualmente contiene 100 sobres, el precio se ubica en dos mil 500 pesos, en comparación con la caja de 2022, que contenía 104 sobres y se vendió en mil 500 pesos, lo que representa un encarecimiento de 66.66 por ciento.

20 estampas tiene cada equipo del coleccionador

En entrevista con La Razón, Joan Miguel, entusiasta coleccionador, comentó que para recopilar la totalidad del actual álbum, en su versión de pasta dura que adquirió en 320 pesos (en sitios oficiales se encuentra en 349), adquirió dos cajas de sobres (cinco mil pesos), más ocho sobres sueltos (200 pesos), sumado al intercambio de estampas sueltas que se realiza en centros de reuniones y plazas públicas, donde invirtió alrededor de 200 pesos, así como la compra de 300 pesos en sobres para hacerse de las versiones especiales de bebidas carbonatadas, con lo que gastó seis mil 20 pesos para completar su álbum.

Inflación pega a álbum del Mundial; sube más de 60% ı Foto: Víctor Valencia y Cuartoscuro

“Ahorita como salieron, cada sobre está en 25 pesos, pero hay lados, por ejemplo, en México, cuando fui a Bellas Artes, hay unos que lo están dando como entre 23 pesos y 21 pesos, más baratos”, comentó.

Agregó que una forma de amortizar precios para conseguir estampas de baja probabilidad es el intercambio, sin que medie el dinero, en esos puntos de reunión, “como llevo un montón de repetidas de (equipos de) repechaje, me decían que si intercambiábamos; yo busco extras, ¿cuánto? Y me decían que 10 estampas y a la vez conviene porque no salen así seguido”.

Además, Joan Miguel mostró con orgullo el álbum en edición de pasta dura de Qatar 2022, donde se observa que su precio comercial fue de 130 pesos, una diferencia de 219 pesos o 168 por ciento con el actual.

También compartió el coleccionador en versión de pasta blanda que Panini sacó con motivo del Mundial de Rusia 2018, en el que se observa un costo de venta de 25 pesos, lo que significa una diferencia de 74 pesos o 296 por ciento comparado con el actual de 2026, “ése sí lo llenamos, pero fue la versión de pasta blanda; los sobres, si no mal recuerdo, costaban 12 o 14 pesos”.

Diariamente cientos de personas se dan cita para intercambiar estampas. ı Foto: Víctor Valencia y Cuartoscuro

EL ARTE DE INTERCAMBIAR. Revendedores de estampas y coleccionadores del Mundial 2026, colocados en las jardineras del Palacio de Bellas Artes, comentan que la venta “ahí va saliendo”.

Entre las más costosas, está la estampa doble cero, que rinde homenaje a Carlo Parola, quien efectuó una icónica chilena en 1950 y es vendida en 100 pesos, así como la de Messi, que ronda en 80 pesos.

Ventas no superan las expectativas: IP

| Por Cuahutli R. Badillo |

EN LA PRIMERA semana del Mundial no se observó “una recuperación generalizada” en los negocios del país; la ocupación hotelera aumentó, pero no con la expectativa que se tenía y sólo el 11.6 por ciento de restaurantes, de acuerdo con un sondeo, observó mejoras en las ventas durante esas fechas, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

“Los resultados nos muestran que 54.7 por ciento mantuvo sus ventas sin cambios. El 22.1 por ciento reportó disminuciones y únicamente 11.6 por ciento observó mejoras en las ventas en estas fechas mundialistas”, señaló Octavio de la Torre de Stefano, presidente de la Concanaco Servytur.

El representante del sector sostuvo que la limitante para alcanzar el potencial económico también se relaciona con las restricciones de propiedad intelectual por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de la FIFA, porque muchos de los restaurantes, bares, cafeterías decidieron adquirir las licencias de retransmisión a las empresas autorizadas, pero existe un cuello de botella para que la contratación se lleve a cabo.

“Yo no he sentido el Mundial como sentí el Mundial del 86, o sea, el feeling de cómo se visten las calles, los locales es muy distinto y gran parte de ese feeling tiene que ver, por supuesto, con los usos de la licencias, los usos de las marcas, las transmisiones oficiales que obviamente tienen un impacto”, puntualizó De la Torre.