Sismos dejan estela de muerte en Venezuela

Fuertes terremotos registrados ayer por la tarde en el occidente de Venezuela provocaron la muerte de 32 personas y 700 heridos, hasta ese momento, informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, así como colapsos de edificios, gente atrapada entre escombros y operativos de rescate en Caracas y zonas cercanas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primer movimiento fue de magnitud 7.2, seguido menos de un minuto después por un segundo sismo de 7.5, considerado el evento principal dentro de un fenómeno descrito como “doblete sísmico”. Ambos ocurrieron en zonas cercanas a Yaracuy, con reportes de epicentros próximos a San Felipe y Yumare.

El Dato: El último evento sísmico de magnitud similar en Venezuela había ocurrido en 2018, con impacto regional en varios países del Caribe y Sudamérica.

En un principio, autoridades estadounidenses estimaron, a través de su sistema Pager, que el impacto humano podría ubicarse entre 10 mil y 100 mil fallecidos, además de daños económicos significativos, aunque se trata de una proyección preliminar basada en modelos.

TE RECOMENDAMOS: Buscan explotación del Golfo de México CSP descarta pérdida de control petrolero por pacto con Petrobras

En Caracas y municipios del área metropolitana como Chacao, se reportaron derrumbes de edificios, grietas en estructuras y rescates de personas atrapadas. En la zona de la plaza Altamira, equipos de emergencia trabajaron entre escombros durante la noche, mientras familiares buscaban a personas desaparecidas.

90 por ciento de terremotos es por “Anillo de Fuego del Pacífico”

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que de un sólo edificio colapsado se logró rescatar a 18 personas y confirmó que se mantenían labores de búsqueda con apoyo de cuerpos locales, al tiempo que pidió asistencia de autoridades ante la gravedad de la situación.

Mientras que en el estado Falcón, el gobernador Víctor Clark reportó 22 personas heridas y al menos 15 desaparecidas, todas adultas, mientras continuaban las labores de localización.

Asimismo, Delcy Rodríguez, declaró el Estado de emergencia y anunció la activación de la red de salud pública y privada para atender a los heridos. También informó que se solicitarán fondos a organismos multilaterales.

La mandataria señaló además que se suspenden las clases durante los próximos días y se restringen actividades no esenciales, debido a los daños registrados en varios estados, entre ellos Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. También se reportaron fallas en el suministro eléctrico, de agua y gas doméstico. En Caracas, funcionarios de Protección Civil y cuerpos policiales continuaron con labores de búsqueda en edificios colapsados, mientras hospitales como el de Clínicas de Caracas reforzaron turnos para la atención de emergencia. El aeropuerto internacional de Maiquetía fue cerrado temporalmente debido a daños en su infraestructura, mientras las autoridades evaluaban el estado general de servicios críticos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos sismos formaron parte de una secuencia en la misma zona, y posteriormente canceló la alerta de tsunami emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. En el Caribe, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, pidió calma a la población y advirtió sobre posibles corrientes marinas.

Las primeras evaluaciones del USGS detallaron que el movimiento inicial ocurrió a 24 km de San Felipe, a una profundidad de 21 km, y el segundo se registró cerca de Yumare.