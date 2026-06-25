Valor de la construcción aumenta 0.4% en abril

En abril, el valor de producción de la construcción aumentó 0.4 por ciento, en términos reales, en su comparación con marzo, hecho que sumó siete meses consecutivos con incrementos; además, respecto al mismo mes del 2025 registró el mismo incremento, y el dato de este mes, es el primero desde enero del año pasado en ser positivo, indicó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El crecimiento de la construcción en el cuarto mes del año podría estar asociado con las obras del Mundial de Futbol 2026, “pero sin que esto signifique un cambio positivo en la trayectoria de la producción en construcción a largo plazo”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

6.74 por ciento anual cayó la construcción del sector privado

En el mes de referencia y a tasa mensual, el personal ocupado total creció 0.2 por ciento, un repunte tras la caída de marzo, el incremento fue por un avance de 0.3 por ciento en los empleados dependientes de la razón social, que incluye a obreros, empleados administrativos, contables y de dirección y otros; mientras que los no dependientes sufrieron una contracción de 3.0 por ciento.

Mientras que las remuneraciones medias reales registraron un incremento de 0.8 por ciento, debido a que los salarios pagados a obreros aumentaron 1.2 por ciento y los sueldos pagados a empleados administrativos, contables y de dirección, 0.8 por ciento.

No obstante, las horas trabajadas disminuyeron 0.1 por ciento; las del personal dependiente de la razón social cayeron 0.1 por ciento y las de lo no dependientes se contrajeron 2.9 por ciento.

VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ı Foto: Especial

En la comparación anual, el personal ocupado disminuyó 2.5 por ciento, debido a un desplome de 15 por ciento de los trabajadores no dependientes de la razón social y una caída de 2.3 por ciento de los dependientes de la razón social.

Las horas trabajadas disminuyeron 2.0 por ciento por una contracción de 15.4 por ciento en el personal no dependiente de la razón social y una baja de 1.7 por ciento de los dependientes de la razón social.

Respecto a las remuneraciones medias reales crecieron 3.0 por ciento, impulsadas por un alza de 5.2 por ciento en los salarios pagados a obreros y de 0.5 por ciento en los sueldos pagados a empleados administrativos, contables y de dirección.

Por su parte, el valor de producción de las empresas constructoras en abril, con cifras originales y a tasa anual creció 0.7 por ciento, impulsado por un incremento en 14 entidades, mientras que el resto sufrió contracciones importantes.

Las entidades que registraron una cifra positiva fueron Aguascalientes con 9.9 por ciento; Colima, 19.4 por ciento; Ciudad de México, 17.8 por ciento; Hidalgo, 166.2 por ciento; Jalisco, 3.9 por ciento; Estado de México, 40.4 por ciento; Michoacán, 20.1 por ciento; Puebla, 6.1 por ciento; Querétaro, 28 por ciento; Tabasco, 19.3 por ciento; Tamaulipas, 5.5 por ciento, Tlaxcala, 395.7 por ciento y Zacatecas, 62.6 por ciento.

Mientras que algunas de las entidades que tuvieron una contracción fueron Baja California con 14.9 por ciento; Baja California Sur, 16.9 por ciento; Campeche, 28.3 por ciento; Coahuila, 26.2 por ciento; Chiapas, 8.5 por ciento; Chihuahua, 31.3 por ciento; Durango, 50.9 por ciento; Guanajuato, 2.8 por ciento; Guerrero, 12.7 por ciento; Morelos, 21.2 por ciento, Nuevo León, entre otros.