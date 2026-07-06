Gobierno debe reforzar entorno de negocios en el país: CEESP

Tras el aumento de incertidumbre por las políticas estadounidenses, la decisión de no renovar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el debilitamiento de los indicadores macroeconómicos en el país como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y los datos de empleo formal, el Gobierno federal debe fortalecer el ambiente de negocios para que la inversión productiva logre repuntar, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“Los crecientes niveles de incertidumbre y el debilitamiento de los indicadores macroeconómicos son evidencia de que la economía no muestra señales claras de un impulso importante en el corto plazo, manteniendo los niveles de confianza empresarial en actitud cautelosa”, indicó en un comunicado.

El Dato: Para 2026 los especialistas otorgaron mayor probabilidad al intervalo de crecimiento de 1.0 a 1.4 por ciento.

De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas del sector privado del Banco de México de junio, las proyecciones del PIB cambiaron a la baja, para 2026 se espera que sea de 1.07 el crecimiento promedio, una baja de 0.2 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior y para 2027 pasó de 1.78 por ciento a 1.76 por ciento.

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El CEESP destacó que estas expectativas no reflejan una recuperación de la actividad productiva incluso en el futuro, el pronóstico promedio para los 10 años siguientes es de 1.92 por ciento, por debajo del crecimiento de 2.0 por ciento de los últimos 32 años.

Y en ese sentido, la expectativa que se tiene del “débil crecimiento” incrementa la preocupación sobre el empleo formal, pues, también se tiene el pronóstico de que al finalizar 2026 sólo se habrán creado 294 mil puestos de trabajo y en 2027 mejora a 374 mil.

El Tip: La expectativa de crecimiento promedio que se asignó para los próximos 10 años es de 1.86 por ciento.

Respecto a la inflación, sostuvo que si bien tuvo un repunte por el aumento de los agropecuarios y aumentos en energía eléctrica, “parece que la inflación general comienza a moderar su ritmo de avance”; no obstante, el pronóstico promedio de los especialistas la sitúa en 4.21 por ciento y la subyacente en 4.17 por ciento al cierre de 2026, “en ambos casos se mantiene fuera de la meta del Banco de México de una inflación de 3 por ciento +/- 1 punto”.

“En cuanto a la percepción del entorno económico, si bien se observan mejoras, la opinión de los especialistas sigue siendo cautelosa: El 65 por ciento de las respuestas consideran que actualmente la economía está peor que hace un año. El 76 por ciento señala que el clima de negocios en los próximos seis meses se mantendrá igual o empeorará, mientras que el 53 por ciento aún considera que la coyuntura actual es un mal momento para invertir”, agregó el CEESP.

Y además de la incertidumbre interna, se suman los factores externos sobre comercio, el hecho de que el T-MEC no haya sido renovado por 16 años más y el tema de inseguridad pública que aqueja al país.

“Es claro que las expectativas de crecimiento para este año no son muy alentadoras y se complican aún más al tener que enfrentar retos como las políticas comerciales instrumentadas por los Estados Unidos. Por lo anterior, las autoridades mexicanas deberán redoblar esfuerzos para reducir el efecto negativo de los factores mencionados, con el objetivo de fortalecer el ambiente de negocios como incentivo para la inversión productiva”.