Tecnología baja hasta 60% tiempo de gestión hotelera

LA ERA DEL TURISMO inteligente y los algoritmos en la hotelería en México aún enfrentan retos importantes en adopción, incluso con el hecho de que su uso significaría la optimización de tiempos en procesos como check-in y check-out de hasta 60 por ciento.

De acuerdo con Alejandra Pueblita, country manager México de Shiji, empresa multinacional de software para la industria de la hospitalidad, los viajeros buscan experiencias hiperpersonalizadas y fluidas; no obstante, en el país aún existe una parte considerable del sector que sigue atrapada en la gestión manual.

En entrevista con La Razón, explicó que no se trata de una falta de herramientas en el mercado, sino de un ecosistema fragmentado y una resistencia cultural que frena la competitividad de las empresas.

Explicó que aún es común encontrar cadenas importantes cuyos reportes financieros y operativos aún se consolidan en hojas de cálculo tradicionales, por lo que esta dependencia limita la capacidad de los directivos para ajustar estrategias tarifarias o de ocupación en tiempo real.

“Levamos mucho tiempo haciendo las cosas así en Excel y PowerPoint; hoy que nos llegan a sacudir y quitar el Excel, nos cuesta un poco de trabajo”, advierte.

Aunque la hospitalidad mexicana es reconocida a nivel internacional, se sostiene muchas veces a costa de una excesiva carga de trabajo administrativo para el personal: “los hoteles dan un excelente servicio, pero eso está siendo a costa de que el personal pase demasiadas horas haciendo reportes y trabajos manuales cuando hoy no es necesario”.

La verdadera innovación actual no radica en acumular software, sino en la simplicidad y la integración nativa de los sistemas. Plataformas de gestión hotelera con BI y pasarelas de pago unificadas permiten reducir auditorías mensuales de una semana a un par de horas, mientras que la digitalización optimiza los tiempos entre 40 y 60 por ciento.

“Hoy la tecnología permite que el sistema de gestión hotelera se pueda tener en una tablet ”, apunta.