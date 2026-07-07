Repunta IED, pero se desploma en greenfield

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México en 2025 registró un incremento de 8.0 por ciento en su comparación anual y el país se ubicó como uno de los principales receptores en América Latina; sin embargo, hubo una contracción de 45.4 por ciento en los recursos para la construcción de nuevos activos productivos por una mayor cautela de los inversores debido a los cambios en la política comercial estadounidense, señaló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

En 2024, la IED que llegó al país se ubicó en 38 mil millones de dólares y un año después ascendió a 41 mil millones de dólares, un incremento de tres mil millones de dólares; es decir, 8.0 por ciento que se concentraron en las redes de producción y en servicios y manufacturas.

ARRIBO DE INVERSIÓN ı Foto: Especial

Sin embargo, los recursos para proyectos nuevos o conocidos como greenfield, pasaron de 44 mil millones de dólares en 2024 a 24 mil millones de dólares en 2025, un desplome de 45.4 por ciento, indicó el informe sobre las Inversiones en el Mundo 2026: La inversión internacional en una era turbulenta.

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“México siguió siendo el principal beneficiario de la IED manufacturera relacionada con el nearshoring, pero la disminución en los valores anunciados de proyectos greenfield y en el número de proyectos en 2025 sugiere un sentimiento de mayor cautela por parte de los inversores, particularmente en las actividades orientadas a la exportación expuestas a la incertidumbre de la política comercial”, indicó el organismo.

De acuerdo con la UNCTAD, el hecho de que hubo una reducción en los anuncios greenfield en 2025, en el futuro, se traducirá en una baja de oportunidades para proveedores, menos fábricas y plataformas de logística; además, este tipo de anuncios dan una perspectiva de claridad sobre el futuro de la actividad económica, más que el total anual de la IED, porque no están “influenciados por fusiones, adquisiciones o grandes transacciones financieras”.

Asimismo, los anuncios de proyectos de inversión “greenfield” también se redujeron en la región, al pasar de 170 mil millones de dólares en 2024 a 120 mil millones de dólares en el año pasado lo que reforzó la desaceleración en proyectos de manufactura y logística, pero hubo un avance de los de energía y minería.

A diferencia de México, Brasil se mantuvo resiliente en los nuevos proyectos, en especial, en los anuncios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, energías renovables e industria.

“El mayor anuncio de inversión greenfield en 2025 fue un proyecto de centros de datos e infraestructura digital de 41 mil millones de dólares realizado por ByteDance, empresa china, en Brasil, el cual representó por sí solo el 43 por ciento de la inversión greenfield total anunciada en la región”, añadió.

El informe destacó que, la IED de la región latinoamericana que no contempla los centros financieros extraterritoriales del Caribe, pasó de 165 mil mdd a 188 mil mdd de 2024 a 2025, un repunte de 14 por ciento.