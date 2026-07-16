FUNO impulsa la regeneración de ecosistemas para fortalecer el desarrollo sostenible

En el marco de su 15° aniversario, Fibra Uno (FUNO), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, mantiene su visión de largo plazo en iniciativas de restauración ambiental, conservación de la biodiversidad y reforestación que fortalecen el capital natural de México y generan beneficios para las comunidades donde opera.

Como parte de esta estrategia, FUNO se ha fijado la meta de restaurar y reforestar 50 kilómetros de áreas verdes hacia 2030, con un modelo de desarrollo sostenible que integra el crecimiento económico con la conservación ambiental y la resiliencia de las ciudades.

“En estos 15 años hemos demostrado que crear valor va más allá del desarrollo inmobiliario. También significa fortalecer el patrimonio ambiental de las ciudades, recuperar ecosistemas estratégicos y generar beneficios que permanecerán para las siguientes generaciones”, señaló Gonzalo Robina, Director General Adjunto de Fibra Uno.

Con esa visión, FUNO participa actualmente en proyectos de regeneración ambiental en algunos de los ecosistemas más relevantes de la Ciudad de México, donde la conservación ambiental también representa una inversión en infraestructura natural para el futuro de las ciudades.

En el Bosque de Agua de San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta, más de 150 voluntarios participaron en una jornada de restauración durante la cual fueron plantados 1500 ejemplares de Muhlenbergia macroura, especie nativa que contribuye a disminuir la erosión del suelo, favorecer la infiltración de agua y preservar el hábitat de especies endémicas. Esta zona forma parte del 59% del suelo de conservación de la Ciudad de México, clave para la recarga de acuíferos y el equilibrio ambiental de la capital.

La compañía también realizó acciones de restauración en la Barranca de Tarango, donde las intervenciones realizadas representan una captura estimada de 668 toneladas de CO₂ equivalente, al tiempo que contribuyen a recuperar servicios ecosistémicos esenciales para el Valle de México.

En Xochimilco, FUNO ha impulsado la recuperación de 7,429 metros cuadrados de chinampas mediante la rehabilitación de canales, la reforestación con ahuejotes, la instalación de infraestructura para su conservación y la protección y reubicación de más de 2,700 ejemplares de flora y fauna, fortaleciendo uno de los ecosistemas con mayor valor ambiental y cultural del país.

Entre las iniciativas recientes, Fibra Uno puso en marcha el proyecto de instalación de paneles solares en Corporativo Tlalnepantla, el cual forma parte de su estrategia para fortalecer la eficiencia energética de su portafolio.

Para FUNO, estas iniciativas forman parte de una estrategia de sostenibilidad que reconoce la infraestructura verde como un activo capaz de generar valor económico, ambiental y social. La recuperación de ecosistemas contribuye a fortalecer la biodiversidad, incrementar la captura de carbono, mejorar la disponibilidad de agua y elevar la resiliencia climática de las comunidades donde opera.

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FGR