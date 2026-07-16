Producción y personal ocupado de la industria manufacturera disminuye en mayo

El dato de la producción manufacturera se dio a conocer este jueves.

En mayo, el volumen físico de la producción manufacturera y el personal ocupado descendió a tasa mensual y anual con cifras desestacionalizadas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la producción respecto de 206 clases de actividad cayó 0.6 por ciento en su comparación con abril y 0.1 por ciento a tasa anual, la caída en ambos rubros se da luego de que en el mes pasado se tuvo un repunte de 0.5 por ciento y 1.8 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el personal ocupado cayó 0.1 por ciento en mayo respecto de abril y ya sumó cuatro meses consecutivos con descensos, la baja fue por una disminución de 0.1 por ciento del dependiente de la razón social, pero el no dependiente de la razón social registró un alza de 0.3 por ciento.

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Mientras que, en la comparación anual, la contracción se ubicó en 2.1 por ciento, cifra que ya sumó 17 meses consecutivos con pérdidas. En esta ocasión la disminución fue provocada por una caída de 2.0 por ciento en el personal dependiente de la razón social y de 4.0 por ciento en el no dependiente de la razón social.

Tras la reducción del personal ocupado en las industrias manufactureras, las horas trabajadas también disminuyeron 0.5 por ciento en la comparación mensual y 1.6 por ciento en la anual, indicó el Inegi.

La caída mensual de las horas trabajadas se da tras tres meses con crecimientos y en mayor por un 0.1 puntos porcentuales que la de enero, la reducción fue causada por una baja en los dependientes de la razón social con 0.3 por ciento y los no dependientes con 0.7 por ciento.

Y a tasa anual, el descenso fue de 1.6 por ciento, cifra que sumó 17 meses seguidas con caídas, las horas que trabajó el personal dependiente de la razón social cayeron 1.4 por ciento y las del no dependiente de la razón social, 2.1 por ciento.

Asimismo, las remuneraciones medias reales pagadas cayeron 0.9 por ciento respecto de abril, pero en la comparación con mayo de 2025 se incrementaron 1.5 por ciento; en el primer caso es la tercera reducción en lo que va del año, aunque no de forma consecutiva; y en el segundo, el crecimiento anual ya sumó 17 meses seguidos con incrementos.

Las remuneraciones medias cayeron a tasa mensual por un descenso de 0.7 por ciento a los dependientes de la razón social, y de 1.3 por ciento en los no dependientes.

En tanto que las remuneraciones medias reales se incrementaron a tasa anual por un alza de 1.8 por ciento para los dependientes de la razón social, pero en los no dependientes de la razón social cayeron 1.1 por ciento.

En mayo 2026, y con cifras desestacionalizadas, los Indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera #EMIM mostraron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-0.6% producción

⬇️-0.1% personal ocupado

⬇️-0.5% horas trabajadas

⬇️-0.9% remuneraciones medias reales… pic.twitter.com/rAcDWNMYOi — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 16, 2026

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