Ángeles Verdes atiende a más de 61 mil turistas

Durante el mes que duró el Mundial de Futbol, el Operativo Especial que emprendió la Secretaría de Turismo (Sectur), a través de Ángeles Verdes, atendió a 61 mil 972 turistas provenientes de 46 nacionalidades.

De acuerdo con la dependencia federal, en el operativo que se llevó a cabo del 8 de junio al 10 de julio de 2026, Ángeles Verdes ofreció 46 mil 937 asistencias directas en carretera mediante las unidades móviles; 8 mil 86 fueron atendidas a través de la Línea de Asistencia 078 y la aplicación móvil de Ángeles Verdes, operadas desde el Centro de Geointeligencia; mientras que 6 mil 949 visitantes recibieron información y orientación turística en el módulo instalado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

1 millón 316 mil Km recorrieron las unidades de Ángeles Verdes

“Las y los Ángeles Verdes demostraron, una vez más, que son grandes aliados del turismo mexicano. En cada carretera hubo un equipo listo para brindar apoyo, orientación y tranquilidad a quienes eligieron recorrer nuestro país. Su trabajo demostró que en México la hospitalidad también se encuentra en el camino”, señaló la titular de Sectur, Josefina Rodríguez.

Explicó que Ángeles Verdes desplegó una cobertura especial en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en las principales carreteras del país.

Precisó que como parte de este despliegue, se brindaron 22 mil 261 servicios mediante atención en carretera, asistencia telefónica y digital, así como orientación turística en el AIFA, en beneficio de turistas nacionales y de visitantes de Colombia, EU, Argentina, España, Francia, Brasil, Japón y Canadá, entre otros.