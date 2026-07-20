Ángeles Verdes atiende a más de 61 mil turistas

Durante el mes que duró el Mundial de Futbol, el Operativo Especial que emprendió la Secretaría de Turismo (Sectur), a través de Ángeles Verdes, atendió a 61 mil 972 turistas provenientes de 46 nacionalidades.
De acuerdo con la dependencia federal, en el operativo que se llevó a cabo del 8 de junio al 10 de julio de 2026, Ángeles Verdes ofreció 46 mil 937 asistencias directas en carretera mediante las unidades móviles; 8 mil 86 fueron atendidas a través de la Línea de Asistencia 078 y la aplicación móvil de Ángeles Verdes, operadas desde el Centro de Geointeligencia; mientras que 6 mil 949 visitantes recibieron información y orientación turística en el módulo instalado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
- 1 millón 316 mil Km recorrieron las unidades de Ángeles Verdes
“Las y los Ángeles Verdes demostraron, una vez más, que son grandes aliados del turismo mexicano. En cada carretera hubo un equipo listo para brindar apoyo, orientación y tranquilidad a quienes eligieron recorrer nuestro país. Su trabajo demostró que en México la hospitalidad también se encuentra en el camino”, señaló la titular de Sectur, Josefina Rodríguez.
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Explicó que Ángeles Verdes desplegó una cobertura especial en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en las principales carreteras del país.
Precisó que como parte de este despliegue, se brindaron 22 mil 261 servicios mediante atención en carretera, asistencia telefónica y digital, así como orientación turística en el AIFA, en beneficio de turistas nacionales y de visitantes de Colombia, EU, Argentina, España, Francia, Brasil, Japón y Canadá, entre otros.