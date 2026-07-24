Economía corta racha de crecimiento; baja 0.3%

La actividad económica del país retrocedió 0.3 por ciento en mayo y cortó una racha de tres meses seguidos con crecimiento, sólo los servicios mostraron un incremento, mientras que las agropecuarias e industriales cayeron; analistas estimaron que el resto del año es probable que se tenga una tendencia de incrementos en la medida en que el gasto público aumente, la política monetaria concluya su transición a neutral, haya menor incertidumbre y una estabilización de la inversión privada.

En mayo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual permite saber la evolución del sector real de la economía mexicana en el corto plazo, disminuyó 0.3 por ciento, debido a una contracción en las actividades primarias y las relacionadas a la industria y en las terciaras o de los servicios de 0.5 y 0.8 por ciento, respectivamente, y sólo los servicios mostraron un incremento de 0.2 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

INDICADOR GLOBAL ı Foto: Especial

En las actividades industriales, el sector de la construcción fue el que registró mayor pérdida con 3.7 por ciento; siguió generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, con 0.5 por ciento; minería e industrias manufactureras, 0.1 por ciento cada una.

Sobre las actividades terciarias o de los servicios, los sectores que tuvieron un crecimiento fueron las legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales con 1.8 por ciento; otros servicios excepto actividades gubernamentales, 0.8 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 0.7 por ciento; comercio al por menor, 0.6 por ciento; transportes, correos, y almacenamiento, 0.3 por ciento; servicios financiero y de seguros, 0.2 por ciento; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 0.1 por ciento.

El Dato: El IOAE apunta a que en junio, la economía mexicana registrará un moderado crecimiento de 0.2 por ciento.

Mientras que los sectores que decrecieron fueron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, así como los servicios de remediación y servicios profesionales con 2.1 por ciento; los científicos y técnicos, con un aumento de 1.8 por ciento; información en medios masivos, con 1.0 por ciento; servicios educativos, 0.4 por ciento y comercio al por mayor, 0.3 por ciento.

CIFRAS ORIGINALES. El Inegi destacó que el IGAE creció 1.1 por ciento en mayo por un impulso en las actividades primarias de 7.6 por ciento; en las terciarias de 1.7 por ciento y una baja de las secundarias de 0.7 por ciento.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el IGAE creció 0.9 por ciento, por un alza de 3.9 por ciento de las actividades agrícolas y de cría y explotación de animales; un alza de 1.4 por ciento de los servicios y de una caída de 0.4 por ciento de la industria.

El área de Estudios Económicos de Banamex señaló que con los resultados del quinto mes mantiene su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de México en 1.3 por ciento al cierre de 2026.

“Estimamos que el resto del año se observará una ligera tendencia al alza de la actividad productiva, a medida que el gasto público se incremente presupuestado, la política monetaria termine de transitar de restrictiva a neutral, la moderación del entorno de incertidumbre respecto a lo observado en 2025 incentive una estabilización de la inversión privada, continúe el impulso de las exportaciones de México o la actividad petrolera consolide su estabilización...”, indicó.