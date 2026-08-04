Permisos frenan 11 mil mdd de inversión minera

La industria minera mexicana tiene detenidas inversiones por alrededor de 11 mil millones de dólares, debido a que no se han logrado las autorizaciones necesarias para llevarlas a cabo, señaló Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

“La industria estima que el día de hoy tenemos alrededor de 11 mil millones de dólares que están detenidos en inversión en diversos proyectos que ahorita no podemos hacer que despeguen, porque no hemos llegado todavía a lograr éxito con las autorizaciones”, sostuvo.

EL Dato: En 2025, las exportaciones minerometalúrgicas crecieron casi 20 por ciento; mientras que el superávit comercial alcanzó los 13 mil 748 millones de dólares.

Durante la presentación del Informe Anual 2026, Rivero explicó que el sector se encuentra listo para invertir 14 mil millones de dólares, si se generan las condiciones de la mano de las autoridades.

Sin embargo, comentó que a partir de la publicación de la ley minera de 2023, no ha habido mucha actividad en el otorgamiento de concesiones nuevas, lo cual es un problema para la industria.

Para el resto del sexenio, dijo, la cifra se eleva hasta los 40 mil millones de dólares de inversión en más proyectos destinados al sector, tanto en nuevos proyectos, como en reinversión en las operaciones actuales.

“Proyectamos que para el resto del sexenio podemos tener más de 40 mil millones de dólares de inversión en proyectos destinados al sector, no todo nuevos proyectos, una buena parte de eso es reinversión en las operaciones actuales”.

Respecto a la industria, destacó la cámara, registró una caída de 3.2 por ciento, incluso cuando el sector a nivel mundial se expandió en 2.5 por ciento.

Pese a ello, el presidente del organismo aseguró que México cuenta con potencial para hacerlo.

Explicó que mientras la economía nacional creció en alrededor de 0.6 por ciento al cierre del año pasado, los cinco estados mineros del país (Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Guerrero) registraron en conjunto un repunte de 1.5 por ciento.

Asimismo, mencionó que el valor de la producción minerometalúrgica tuvo al cierre del año pasado su crecimiento más importante de los últimos años, con un valor de 379 mil 290.5 millones de pesos, lo que significó un repunte de 21.2 por ciento respecto a 2024.

La Camimex destacó que el crecimiento en el valor de la producción se debió al repunte que registraron los metales preciosos de 33.1 por ciento, destacando el aumento de la plata de 34.9 por ciento, mientras que el oro lo hizo en 31.8 por ciento.

En el caso de los metales industriales, estos registraron un crecimiento de 12.1 por ciento, debido al desempeño del cobre, zinc y molibdeno; en tanto, los minerales siderúrgicos también mostraron una recuperación de 11.5 por ciento.