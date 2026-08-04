Ticketmaster cumple 35 años en México

Directivos de la boletera en conferencia por su celebración de 35 años, en una imagen de archivo.

Luego de más de tres décadas de historia, Ticketmaster aseguró que la evolución la ha llevado a consolidarse como una plataforma tecnológica para la gestión del entretenimiento en vivo.

La compañía informó que, respaldada por una inversión global superior a los mil millones de dólares en innovación durante la última década, actualmente administra más de 18 mil eventos al año y emite alrededor de 22 millones de boletos en todo el país.

En conferencia de prensa con motivo de su aniversario, Ana María Arroyo, directora de Ticketmaster, aseguró que su operación integra herramientas de venta de boletos, analítica de datos, marketing, administración de eventos, control de accesos, ciberseguridad y soluciones digitales dirigidas a artistas, promotores, equipos deportivos y recintos.

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El Tip: Ticketmaster busca consolidarse como una plataforma tecnológica cada vez más inteligente, donde la innovación, la analítica y la IA complementen el talento humano.

Recordó que inició operaciones en 1991 con ventas telefónicas, boletos impresos y una red de más de 300 puntos físicos, modelo que evolucionó hacia un ecosistema digital que permite administrar eventos, conocer el comportamiento de la demanda en tiempo real y fortalecer la relación con las audiencias antes, durante y después de cada espectáculo.

También señaló que cuenta con 2 mil 600 artistas, equipos deportivos y experiencias. Además, 80 por ciento de los cerca de 22 millones de boletos que emite anualmente ya son digitales.

2 mil 600 artistas colaboran con Ticketmaster

Arroyo destacó que en 2025, su plataforma registró 55 millones de visitantes únicos y su aplicación móvil fue utilizada por 12 millones de personas para descubrir eventos, comprar boletos y administrar su experiencia.

En materia de seguridad, señaló que SafeTix sustituyó los códigos de barras estáticos por boletos digitales con códigos dinámicos y trazabilidad para reforzar la protección contra el fraude y la reventa ilegal. Desde su implementación en México, más de 31 millones de boletos SafeTix han sido escaneados.

Ticketmaster buscará acelerar la incorporación de Inteligencia Artificial en su plataforma para atraer a más usuarios.