EU podría reducir aranceles a Canadá

De concretarse un acuerdo comercial entre Estados Unidos (EU) y Canadá, aún en fase de negociación, la administración del presidente Donald Trump podría reducir las tasas arancelarias de 25 a 15 por ciento para los automóviles y camiones canadienses y fijar en 25 por ciento los de acero y aluminio, y que se acompañe con un convenio de cuotas de volumen.

“El arancel máximo del 15 por ciento a los vehículos se aplicaría antes de las deducciones por el valor de los componentes fabricados en Estados Unidos, lo que reduciría considerablemente la tasa efectiva”, explicó una fuente consultada por la agencia Reuters.

El Dato: Analistas de Oxford Economics proyectaron que los aranceles afectarían a 5.5 por ciento de las exportaciones canadieneses cuyo destino es EU.

Esa negociación sobre el acuerdo evitó que ayer entraran en vigor los aranceles de 50 por ciento que Estados Unidos impuso en julio al vino, productos lácteos y automotores; no obstante, dicha pausa se tiene contemplada sólo hasta el sábado 22 de agosto.

Debido al incremento de las tarifas, los negociadores comerciales de Canadá se reunieron diariamente con sus homólogos estadounidenses. Ayer regresaron a su país para afinar el acuerdo comercial, luego de que Trump afirmó que había llegado a un pacto con su socio comercial.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, publicó en X que su país ya cuenta con las mejores condiciones con Estados Unidos gracias a su acuerdo comercial.

“Ahora avanzamos hacia un acuerdo que refuerza esa ventaja canadiense, entre otras cosas garantizando las mejores condiciones en cada uno de los sectores estratégicos más importantes de Canadá y aportando una mayor certidumbre sobre nuestra futura relación comercial”, indicó.

Mientras que, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, afirmó que se alcanzó un acuerdo que protegerá a las personas, sus empleos, y también a las cadenas de suministro y a la economía norteamericana.