Cruz Azul, con participación de 18% en la construcción

La Cooperativa Cruz Azul proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de 17 por ciento en su producción de cemento, sumado a un repunte de 18 por ciento de la participación en el sector de la construcción a nivel nacional, impulsada por la recuperación de su planta en Hidalgo, la incorporación de un nuevo molino en Oaxaca y la apertura de operaciones en Campeche, informó Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la empresa.

La expectativa de la compañía representa una aceleración respecto al desempeño registrado durante 2025, cuando la producción de la cementera aumentó 9.0 por ciento anual, resultado que la compañía atribuyó a la modernización de su infraestructura y a una mayor eficiencia administrativa.

“Proyectamos cerrar el año con un incremento del 17 por ciento en nuestra producción, esto gracias a la recuperación de la planta de Hidalgo, el nuevo molino en Oaxaca y la apertura de Campeche”, señaló Velázquez Rangel.

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El Dato: La compañía cementera busca invertir 3 mil 700 mdp para una nueva línea de producción de cemento, la cual ya reporta un 85 por ciento de avance.

La cooperativa aseguró además que actualmente cuenta con una participación de casi 20 por ciento en el sector de la construcción a nivel nacional, mientras prepara nuevas inversiones para ampliar y fortalecer su capacidad productiva.

Como parte de esta estrategia, Cruz Azul destinará 6 mil 500 millones de pesos a diferentes proyectos en Hidalgo, entidad en la que se encuentra una de sus principales instalaciones cementeras.

PLANTA cementera de Cruz Azul en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Del monto total, mil 800 millones de pesos serán utilizados para la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula, mientras que otros 3 mil 700 millones se canalizarán a una nueva línea de producción de cemento.

3 millones de toneladas es la capacidad prevista

De acuerdo con la empresa originaria de Hidalgo, la construcción de esta última registra actualmente un avance de 85 por ciento. Los recursos restantes, por más de mil millones de pesos, serán destinados al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, con lo que la inversión anunciada abarcará tanto infraestructura productiva como instalaciones de atención para la comunidad.

El plan fue presentado durante el reciente anuncio de inversiones en Hidalgo, encabezado por el gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar.

El Tip: Cruz Azul prevé más de 14 mil empleos asociados a la serie de anuncios, de los cuales mil son directos y 10 mil indirectos.

“Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses”, sostuvo el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa.

La expansión ocurre después de que Cruz Azul recuperó las instalaciones de su planta en Tula, factor que la propia empresa identifica como uno de los principales motores para elevar su producción durante este año.

Con la reactivación de esta capacidad de producción, sumada a las inversiones en Hidalgo y a los proyectos de Oaxaca y Campeche, la cooperativa busca fortalecer su presencia en el mercado cementero nacional y sostener el crecimiento registrado desde el año pasado.