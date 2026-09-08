Obras carreteras del Programa General Lázaro Cárdenas del Río registran avance de 34%

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, dio a conocer que en 2026 las obras de modernización, construcción y rehabilitación de los tramos carreteros del Programa General Lázaro Cárdenas del Río registran un avance de 34 por ciento.

Este año se trabaja en cinco tramos que suman 227 km y cuyas labores contemplan la atención de carreteras federales, caminos alimentadores y rurales, reconstrucción de la carpeta asfáltica, modernización de tramos vulnerables y mejora de servicios viales en zonas de difícil acceso.

El objetivo del Plan Lázaro Cárdenas es atender comunidades marginadas de la Cuenca del Río Balsas de ocho entidades federativas: Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

En 2026 se realizan obras de conservación en 16 kilómetros de la carretera Nochixtlán-Huajuapan (MEX-190) en el límite de Puebla y Oaxaca, que incluyen la colocación de nueva carpeta asfáltica.

Asimismo, se trabaja en la modernización de 29 kilómetros de la carretera Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla-Alcozauca-Tlapa. Esta vía se ampliará de uno a dos carriles y tendrá un ramal de 3.5 kilómetros.

También se realizan obras de drenaje, pavimentación, señalamiento, construcción de siete puentes nuevos y la reconstrucción de uno más.

Además, la SICT atiende el trazo E.C. (San Martín Peras-Juxtlahuaca)-Coicoyán-Metlatónoc-Chilixtlahuaca. Este año se modernizan 10 kilómetros para la ampliación de la vía de uno a dos carriles e incluye un ramal de 0.91 metros de longitud, así como labores de drenaje, pavimentación, señalamiento y dos puentes.

En la carretera Yucudaa-Putla (MEX-125) se realizan obras de conservación en 101 kilómetros. Esta vialidad conecta a seis municipios, entre ellos al Pueblo Mágico de San Pedro y San Pablo Teposcolula de la Mixteca oaxaqueña.

Finalmente, se labora en el tramo Huajuapan-Tezoatlán-Yolomecatl, en el que se reconstruyen 51 kilómetros y se amplían de uno a dos carriles 19 kilómetros, con obras de drenaje, mejoramiento del camino, pavimentación, señalamiento y un puente.

El Plan General Lázaro Cárdenas del Río tiene como meta la modernización, construcción y rehabilitación de mil 162 kilómetros, distribuidos en 10 tramos carreteros, con una inversión de seis mil 330 millones de pesos.

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FGR