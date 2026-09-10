Exportación de vehículos pesados crece más de 116%

En agosto, la producción y exportación de vehículos pesados crecieron 100.18 y 116.65 por ciento a tasa anual, respectivamente, con lo que, en ambos casos, sumaron tres meses consecutivos con incrementos; mientras que, las ventas al menudeo cayeron y al mayoreo se incrementaron en el mercado nacional, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dijo en rueda de prensa que el extraordinario desempeño de las exportaciones fue consecuencia de una compra anticipada de camiones en Estados Unidos por cambios en la tecnología.

4.8 por ciento tropezaron las ventas al menudeo

“Esto ha generado que nuestros clientes en Estados Unidos estén volteando de nuevo a ver a México independientemente de los aranceles, por muchas razones como es cumplir con la demanda del mercado estadounidense”, dijo el presidente del gremio.

TE RECOMENDAMOS: Cierran camino a la evasión y elusión Abusos de firmas en deducciones deja boquete al SAT de 140 mmdp

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), en el octavo mes del año la industria automotriz exportó 14 mil 310 unidades pesadas en el mercado internacional, siete mil 705 más que en agosto de 2025, cuando se vendieron seis mil 605 unidades.

El repunte estuvo impulsado por un incremento en las ventas de Freightliner, que pasó de cuatro mil siete a 10 mil 73 unidades, un alza de 151.4 por ciento a tasa anual.

Le siguió International, que en 2025 exportó dos mil 45 unidades y en agosto de 2026 colocó tres mil 877 automotores pesados, un aumento de 89.6 por ciento.

Asimismo, pese a los aranceles que la administración de Donald Trump ha impuesto a camiones y autobuses pesados, en agosto de este año se exportaron hacia Estados Unidos 13 mil 278 unidades, lo que representó un incremento de 114.8 por ciento frente a los seis mil 179 automotores pesados enviados en el mismo mes, pero del año pasado.

CRECE DEMANDA EXTERNA ı Foto: Especial

Las marcas que impulsaron el crecimiento fueron Freightliner, con el envío de 10 mil 33 unidades diésel; International, con tres mil 139 automotores diésel; y Kenworth, con 106 vehículos pesados que usan el mismo tipo de combustible.

En cuanto a producción, el Inegi informó que la industria de vehículos pesados ensambló 16 mil 389 unidades, es decir, ocho mil 202 vehículos más que en agosto de 2025, cuando se fabricaron ocho mil 187 unidades.

Las marcas que impulsaron el crecimiento de la producción fueron Freightliner, que pasó de cuatro mil 393 a 10 mil 240 vehículos pesados, lo que representó un alza de 133.1 por ciento.

International avanzó su producción de dos mil 253 a cuatro mil 525 unidades en un año, un repunte de 100.8 por ciento; y Foton, que fabricó 17 automotores en 2025 y este año ascendió a 70 unidades, un incremento de 311.8 por ciento.